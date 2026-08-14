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Fenerbahçe'de forma numaraları değişti! İşte Lukaku'nun numarası

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi forma numaraları yeniden şekillendi. Daha önce 9 numarayı taşıyan Kerem Aktürkoğlu, UEFA'ya yapılan bildirime göre yeni sezonda 7 numaralı formayı giyecek. Boşalan 9 numara ise Romelu Lukaku'nun oldu.

Fenerbahçe'de forma numaraları değişti! İşte Lukaku'nun numarası
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi forma numaralarında dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Sarı-lacivertli takımda daha önce 9 numaralı formayı giyen Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sezonda kullanacağı numara belli oldu.

KEREM'İN NUMARASI DEĞİŞTİ

Fenerbahçe de forma numaraları değişti! İşte Lukaku nun numarası 1

UEFA'ya yapılan bildirimde milli futbolcunun 7 numaralı formayı giyeceği görüldü. Böylece Kerem Aktürkoğlu, yeni sezonda sahaya 7 numarayla çıkacak.

9 NUMARA LUKAKU'YA VERİLDİ

Fenerbahçe de forma numaraları değişti! İşte Lukaku nun numarası 2

Kerem Aktürkoğlu'nun boşalttığı 9 numaralı forma ise Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Romelu Lukaku'ya teslim edildi. Belçikalı yıldız, sarı-lacivertli formayla yeni sezonda 9 numarayı taşıyacak.

Fenerbahçe'deki bu değişiklikle birlikte Kerem Aktürkoğlu 7 numaraya geçerken, yeni transfer Lukaku ise takımın geleneksel golcü numaralarından biri olan 9 numarayı sırtına geçirecek.

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Kerem Aktürkoğlu son dakika fenerbahçe forma lukaku
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