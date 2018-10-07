Fenerbahçe'de Frey'in yerine Soldado formaya yakın

Başakşehir maçının son hazırlıklarını dün gerçekleştiren Fenerbahçe’de Soldado’nun ikinci forvet olarak formaya yakın olduğu dile getirildi. Frey’in istenen katkıyı verememesi ve Soldado’nun çalışmalardaki performansı sebebiyle İspanyol futbolcunun bugün süre alması bekleniyor. Cocu’nun sağ bekte de Şener’e şans vermesi umuluyor.
Kadıköy’de çok rahat
Fenerbahçe, evinde Medipol Başakşehir’e ciddi bir üstünlük kurdu. Turuncu-lacivertliler, ligde Fenerbahçe ile Kadıköy’de yaptığı 10 maçın 8’ini kaybetti. Taraflar arasında Kadıköy’deki ilk maç berabere biterken, daha sonraki 8 müsabakayı sarı-lacivertiler kazandı. İki ekip arasında geçen sezon Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanan Medipol Başakşehir, rakibi karşısında dış sahadaki ilk galibiyetine imza attı. (MİLLİYET)
Emre Belözoğlu'ndan sosyal medyadan Volkan Demirel mesajı
Galatasaray'ı şok eden karar! Gerçek ortaya çıktı...
Nabil Dirar: Bir aslan asla ölmez
Şenol Güneş, Cenk Tosun'u Beşiktaş'a istiyor
Galatasaray'da Eren Derdiyok krizi
Beşiktaş'tan Roberto Soldado operasyonu
Ronaldo Paris Hilton'un avukatıyla anlaştı
Bayern Münih'in Cengiz Ünder'e 60 milyon euro teklif edeceği iddia edildi
Gazişehir Gaziantepspor'da Ümit Özat sesleri
Bayern Münih'te oynayan Lucie Vonkova ve Claudia van den Heiligenberg evlendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum