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Fenerbahçe'de Frey'in yerine Soldado formaya yakın

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.10.2018 11:43 | Son Güncelleme

Başakşehir maçının son hazırlıklarını dün gerçekleştiren Fenerbahçe’de transferinden bu yana bekleneni veremeyen Michael Frey için karar verildi.

Fenerbahçe'de Frey'in yerine Soldado formaya yakın

Başakşehir maçının son hazırlıklarını dün gerçekleştiren Fenerbahçe’de Soldado’nun ikinci forvet olarak formaya yakın olduğu dile getirildi. Frey’in istenen katkıyı verememesi ve Soldado’nun çalışmalardaki performansı sebebiyle İspanyol futbolcunun bugün süre alması bekleniyor. Cocu’nun sağ bekte de Şener’e şans vermesi umuluyor.

Kadıköy’de çok rahat

Fenerbahçe, evinde Medipol Başakşehir’e ciddi bir üstünlük kurdu. Turuncu-lacivertliler, ligde Fenerbahçe ile Kadıköy’de yaptığı 10 maçın 8’ini kaybetti. Taraflar arasında Kadıköy’deki ilk maç berabere biterken, daha sonraki 8 müsabakayı sarı-lacivertiler kazandı. İki ekip arasında geçen sezon Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanan Medipol Başakşehir, rakibi karşısında dış sahadaki ilk galibiyetine imza attı. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Michael Frey başakşehir Spor Toto Süper Lig

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