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Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.06.2020 11:35 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko'da İtalyan forvet Gigi Datome'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldı. 32 yaşındaki oyuncunun kariyerine başka bir takımda devam etme kararı aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da koç Obradovic'in ardından İtalya yıldız Gigi Datome ile yollar resmen ayrıldı...

İşte resmi siteden yapılan açıklama

2015-16 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli mimarlarından biri olan Gigi Datome, mevcut sözleşmesini Kulübümüz ile anlaşarak sonlandırmış ve kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı almıştır.
Gigi Datome’nin Fenerbahçe formasını terlettiği süre boyunca takımımıza katkıları, yalnızca attığı sayılar ya da yaptığı istatistiklerle sınırlı kalmamıştır. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın asla pes etmeyen karakterinin en önemli temsilcilerinden biri olan Gigi, soyunma odamızda yaratılan ve parkeye de yansıyan ekip ruhunun kilit isimlerinden biri olmuştur.

Takımımıza basketbol oyununun her anında ve alanında üstün katkıları olan Datome, saha dışında sergilediği örnek sporcu duruşuyla da bizleri her daim gururlandırmış, ülkemize olan bağlılığı ve sevgisiyle de hepimizin takdirini kazanmıştır.

Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasındaki yerini çoktan almış olan Gigi Datome’ye, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geride kalan bölümünde kendisine sonsuz başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
futboldan sonra basketbolu da bitirdi koç Ali başkan..
Artık eminim koç efes ve cimcomun adamı
günden güne küçülme politikası umarım Fenerbahçe için yeni bir çıkış sürecini başlatır.
sende başını alıp gitme ne olur :(
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