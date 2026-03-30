SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de her şey 22 günde belirlenecek! İşte o fikstür

Fenerbahçe, Milli aranın ardından zorlu bir maratona çıkıyor. Beşiktaş derbisiyle başlayacak kritik dönem, Kayserispor ve Rizespor maçlarıyla devam edecek, Türkiye Kupası’nda Konyaspor deplasmanıyla sürecek. 22 günde oynanacak 5 karşılaşma, sarı-lacivertlilerin sezon kaderini belirleyecek.

Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, Milli aranın ardından yoğun bir tempoya hazırlanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, oyuncularına toplam 8 gün izin verirken, sarı-lacivertliler zorlu bir fikstür ve kritik maçlar zinciriyle karşı karşıya.

KRİTİK FİKSTÜR

5 Nisan Pazar günü Kadıköy’de Beşiktaş’ı ağırlayacak Fenerbahçe, bu mücadeleyle birlikte sezonun en kritik dönemine adım atacak. Ardından 29. haftada kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor’a konuk olacak Kanarya’nın, alt sıralardaki rakiplerine karşı son dönemde yaşadığı puan kayıpları, bu maçın önemini artırıyor.

KUPA VE LİGDE ZORLU MESAİ

Fenerbahçe, 17 Nisan Cuma günü ligde Rizespor’u sahasında ağırladıktan sonra, 21 Nisan Salı günü Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maçlar, takımın hem lig hem kupa hedefleri açısından belirleyici olacak.

ASLANTEPE’DE ‘FİNAL’ DERBİSİ

Süper Lig’in 31. haftasında ise belki de şampiyonluk düğümünün çözüleceği karşılaşma oynanacak. Fenerbahçe, bir maç fazlasıyla 4 puan geriden takip ettiği lider Galatasaray ile Aslantepe’de kozlarını paylaşacak. Sezonu çifte kupayla tamamlama hedefindeki Kanarya için 22 gün içinde oynanacak 5 maç, sezonun kaderini belirleyecek kritik bir viraj niteliğinde.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fikstür son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.