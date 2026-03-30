Fenerbahçe'de her şey 22 günde belirlenecek! İşte o fikstür

Fenerbahçe, Milli aranın ardından yoğun bir tempoya hazırlanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, oyuncularına toplam 8 gün izin verirken, sarı-lacivertliler zorlu bir fikstür ve kritik maçlar zinciriyle karşı karşıya.

KRİTİK FİKSTÜR

5 Nisan Pazar günü Kadıköy’de Beşiktaş’ı ağırlayacak Fenerbahçe, bu mücadeleyle birlikte sezonun en kritik dönemine adım atacak. Ardından 29. haftada kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor’a konuk olacak Kanarya’nın, alt sıralardaki rakiplerine karşı son dönemde yaşadığı puan kayıpları, bu maçın önemini artırıyor.

KUPA VE LİGDE ZORLU MESAİ

Fenerbahçe, 17 Nisan Cuma günü ligde Rizespor’u sahasında ağırladıktan sonra, 21 Nisan Salı günü Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maçlar, takımın hem lig hem kupa hedefleri açısından belirleyici olacak.

ASLANTEPE’DE ‘FİNAL’ DERBİSİ

Süper Lig’in 31. haftasında ise belki de şampiyonluk düğümünün çözüleceği karşılaşma oynanacak. Fenerbahçe, bir maç fazlasıyla 4 puan geriden takip ettiği lider Galatasaray ile Aslantepe’de kozlarını paylaşacak. Sezonu çifte kupayla tamamlama hedefindeki Kanarya için 22 gün içinde oynanacak 5 maç, sezonun kaderini belirleyecek kritik bir viraj niteliğinde.