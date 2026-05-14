SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Ne Aykut Kocaman ne İsmail Kartal! İşte Aziz Yıldırım'ın getireceği hoca

Aziz Yıldırım’ın teknik direktör planı netleşmeye başladı. Aykut Kocaman seçeneğini geri plana atan Yıldırım’ın, Başakşehir’de görev yapan Nuri Şahin için harekete geçtiği öne sürüldü. Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu ise iddiaya göre veto edildi.

Ne Aykut Kocaman ne İsmail Kartal! İşte Aziz Yıldırım'ın getireceği hoca
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe’de başkanlık yarışına hazırlanan Aziz Yıldırım, seçim sürecinde teknik direktör konusunu öncelikli başlıklardan biri haline getirdi. Sarı-lacivertli camiada uzun süredir konuşulan isimler gündemdeki yerini korurken, Yıldırım’ın sürpriz bir aday üzerinde yoğunlaştığı öne sürüldü.

AYKUT KOCAMAN BEKLEMEYE ALINDI

Ne Aykut Kocaman ne İsmail Kartal! İşte Aziz Yıldırım ın getireceği hoca 1

Başkanlık koltuğuna yeniden oturması halinde takımın başına Aykut Kocaman’ı getireceği konuşulan Aziz Yıldırım’ın bu düşüncesini şimdilik rafa kaldırdığı belirtildi. Camiada Kocaman konusunda fikir ayrılıklarının yaşanması nedeniyle deneyimli teknik adam seçeneğinin geri planda kaldığı ifade edildi.

NURİ ŞAHİN İÇİN TEMAS HAZIRLIĞI

Ne Aykut Kocaman ne İsmail Kartal! İşte Aziz Yıldırım ın getireceği hoca 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Aziz Yıldırım’ın teknik direktör adayları arasında öne çıkan ismin ise Başakşehir’i çalıştıran Nuri Şahin olduğu iddia edildi. Genç teknik adamı uzun süredir takip ettiği belirtilen Yıldırım’ın, Şahin’i Avrupa futboluna yakın yapısı ve modern futbol anlayışı nedeniyle önemli bir aday olarak gördüğü aktarıldı.

İddiaya göre Yıldırım’ın kısa süre içinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek Nuri Şahin’in geleceği hakkında bilgi alması bekleniyor.

VOLKAN DEMİREL VE EMRE BELÖZOĞLU KARARI

Ne Aykut Kocaman ne İsmail Kartal! İşte Aziz Yıldırım ın getireceği hoca 3

Öte yandan teknik direktör adayları arasında adı geçen Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu için de karar verildiği öne sürüldü. Aziz Yıldırım’ın yeni dönemde farklı bir yapı kurmayı hedeflediği ve bu nedenle iki ismi teknik direktörlük planlamasının dışında bıraktığı ifade edildi.

Yıldırım’ın, Fenerbahçe’de yeni bir atmosfer oluşturabilecek, genç ve uluslararası futbol çevresiyle güçlü bağlantıları bulunan bir teknik adamla yola çıkmak istediği belirtildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons’u uzatmalarda yenerek seride 3-2 öne geçtiCleveland Cavaliers, Detroit Pistons’u uzatmalarda yenerek seride 3-2 öne geçti
Trabzonspor TFF'ye gidiyor! Resmi başvuruTrabzonspor TFF'ye gidiyor! Resmi başvuru
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Aykut Kocaman Nuri Şahin son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.