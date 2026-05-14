Ne Aykut Kocaman ne İsmail Kartal! İşte Aziz Yıldırım'ın getireceği hoca

Fenerbahçe’de başkanlık yarışına hazırlanan Aziz Yıldırım, seçim sürecinde teknik direktör konusunu öncelikli başlıklardan biri haline getirdi. Sarı-lacivertli camiada uzun süredir konuşulan isimler gündemdeki yerini korurken, Yıldırım’ın sürpriz bir aday üzerinde yoğunlaştığı öne sürüldü.

AYKUT KOCAMAN BEKLEMEYE ALINDI

Başkanlık koltuğuna yeniden oturması halinde takımın başına Aykut Kocaman’ı getireceği konuşulan Aziz Yıldırım’ın bu düşüncesini şimdilik rafa kaldırdığı belirtildi. Camiada Kocaman konusunda fikir ayrılıklarının yaşanması nedeniyle deneyimli teknik adam seçeneğinin geri planda kaldığı ifade edildi.

NURİ ŞAHİN İÇİN TEMAS HAZIRLIĞI

Aziz Yıldırım’ın teknik direktör adayları arasında öne çıkan ismin ise Başakşehir’i çalıştıran Nuri Şahin olduğu iddia edildi. Genç teknik adamı uzun süredir takip ettiği belirtilen Yıldırım’ın, Şahin’i Avrupa futboluna yakın yapısı ve modern futbol anlayışı nedeniyle önemli bir aday olarak gördüğü aktarıldı.

İddiaya göre Yıldırım’ın kısa süre içinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek Nuri Şahin’in geleceği hakkında bilgi alması bekleniyor.

VOLKAN DEMİREL VE EMRE BELÖZOĞLU KARARI

Öte yandan teknik direktör adayları arasında adı geçen Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu için de karar verildiği öne sürüldü. Aziz Yıldırım’ın yeni dönemde farklı bir yapı kurmayı hedeflediği ve bu nedenle iki ismi teknik direktörlük planlamasının dışında bıraktığı ifade edildi.

Yıldırım’ın, Fenerbahçe’de yeni bir atmosfer oluşturabilecek, genç ve uluslararası futbol çevresiyle güçlü bağlantıları bulunan bir teknik adamla yola çıkmak istediği belirtildi.