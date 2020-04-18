SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Isla'nın yerine Manquillo sürprizi

Fenerbahçe'de Isla'nın yerine Manquillo sürprizi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.04.2020 12:27 | Son Güncelleme

Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe aradığı ismi İngiltere'de buldu.

Isla'nın yeni sezonda Boca Juniors'a gidecek olması nedeniyle sağ bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe'nin radarına şimdi de Javier Manquillo girdi.

Newcastle United'da oynayan 25 yaşındaki sağ bekin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kulübün satılmasından dolayı geleceği belirtsiz olan İspanyol oyuncu için İngiliz basını, 'yeni rotası Fenerbahçe' olacak yorumunda bulundu.

Manquillo bu sezon Premier Lig'de 13 maça çıkarken 1 asist yaptı.

(AKŞAM)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklamasıCerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması
Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Javier Manquillo boca juniors Fenerbahçe Newcastle United

En Çok Okunan Haberler

Trump: Çok tuhaf şeyler oluyor

Trump: Çok tuhaf şeyler oluyor

Polise yakalandı 'Benim adım felaket' diye bağırdı

Polise yakalandı 'Benim adım felaket' diye bağırdı

Arda Turan sosyal medyadan paylaştı: Resmen...

Arda Turan sosyal medyadan paylaştı: Resmen...

Türkiye'de de oynayan dünyaca ünlü yıldız kayıp!

Türkiye'de de oynayan dünyaca ünlü yıldız kayıp!

Yıldız futbolcunun mesajlarını ifşaladı!

Yıldız futbolcunun mesajlarını ifşaladı!

Çaykur Rizespor'un yengesinden olay paylaşım!

Çaykur Rizespor'un yengesinden olay paylaşım!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Fenerbahçe'de 6 kişide koronavirüs çıktı!

Fenerbahçe'de 6 kişide koronavirüs çıktı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

F.bahçe hoca kararını verdi!

F.bahçe hoca kararını verdi!

Alex de Souza'dan Türkçe cevap! ''Teşekkür ederim..."

Alex de Souza'dan Türkçe cevap! ''Teşekkür ederim..."

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ulan milletin artıklarını toplamaktan artık vazgeçin be
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Isla'nın yerine Manquillo sürprizi

Fenerbahçe'de transfer sürprizi

Sow: Fenerbahçe tercihimden dolayı gerçekten çok mutluyum

Sow'dan Fenerbahçe itirafı

İtalyanlar Callejon transferinde Fenerbahçe’yi etkisiz gördü!

Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo Fransa'ya geri dönebilir iddiası

Fenerbahçe'de şok ayrılık iddiası

Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı

Evliliğini koronavirüs kurtardı

Fenerbahçe’den Kırklareli’ne korona virüs için örnek alma kabini

F.Bahçe'den Kırklareli'ne kabin yardımı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.