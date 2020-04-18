Fenerbahçe'de Isla'nın yerine Manquillo sürprizi

Isla'nın yeni sezonda Boca Juniors'a gidecek olması nedeniyle sağ bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe'nin radarına şimdi de Javier Manquillo girdi.
Newcastle United'da oynayan 25 yaşındaki sağ bekin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kulübün satılmasından dolayı geleceği belirtsiz olan İspanyol oyuncu için İngiliz basını, 'yeni rotası Fenerbahçe' olacak yorumunda bulundu.
Manquillo bu sezon Premier Lig'de 13 maça çıkarken 1 asist yaptı.
(AKŞAM)
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