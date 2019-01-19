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Fenerbahçe'de Islam Slimani soyunma odasında isyan etti

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 19.01.2019 12:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçında yuhalanan Islam Slimani, soyunma odasında isyan etti.

Cezayirli oyuncu takımın kötü gitmesinin tek sorumluluğunun taraftarlarca kendisine yıkılmasını haksızlık olarak değerlendirdi.

Fenerbahçe'de deprem

Ersun Yanal’a, "Fenerbahçe’de kalıp kalmayacağıma bir kaç gün içinde karar vereceğim" sözlerini kullandı.

Ersun Yanal’a, "Fenerbahçe’de kalıp kalmayacağıma bir kaç gün içinde karar vereceğim" sözlerini kullandı.

Bir başka yuhalanan isim Benzia’nın da vatandaşı Slimani’ye destek verdiği gelen bilgiler arasında.

Bir başka yuhalanan isim Benzia’nın da vatandaşı Slimani’ye destek verdiği gelen bilgiler arasında.

Bu arada Yanal maçtan sonra; "Slimani bizim oyuncumuz. İhtiyacımız var. Sahada dirayetli durmaları için tutum göstermeliyiz" sözlerini kullandı. (FOTOSPOR)

Bu arada Yanal maçtan sonra; "Slimani bizim oyuncumuz. İhtiyacımız var. Sahada dirayetli durmaları için tutum göstermeliyiz" sözlerini kullandı. (FOTOSPOR)
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Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası ümraniyespor

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