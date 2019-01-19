Fenerbahçe'de Islam Slimani soyunma odasında isyan etti

Cezayirli oyuncu takımın kötü gitmesinin tek sorumluluğunun taraftarlarca kendisine yıkılmasını haksızlık olarak değerlendirdi.
Fenerbahçe'de deprem
Ersun Yanal’a, "Fenerbahçe’de kalıp kalmayacağıma bir kaç gün içinde karar vereceğim" sözlerini kullandı.
Bir başka yuhalanan isim Benzia’nın da vatandaşı Slimani’ye destek verdiği gelen bilgiler arasında.
Bu arada Yanal maçtan sonra; "Slimani bizim oyuncumuz. İhtiyacımız var. Sahada dirayetli durmaları için tutum göstermeliyiz" sözlerini kullandı. (FOTOSPOR)
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