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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Lyon maçı öncesi sitem! "Mağdur olduk"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon karşılaşması öncesinde düzenlediği basın toplantısında TFF'ye yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Lyon maçı öncesi sitem! "Mağdur olduk"
Burak Kavuncu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon maçı öncesi yaptığı açıklamalarda TFF'nin erteleme taleplerini kabul etmediğini belirterek, "Biz mağdur olduk" ifadelerini kullandı.

"TFF'DEN ERTELEME İSTEDİK AMA KABUL EDİLMEDİ"

Fenerbahçe de İsmail Kartal dan Lyon maçı öncesi sitem! "Mağdur olduk" 1

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin fikstür nedeniyle yaşadığı sıkıntıya dikkat çekerek, TFF'den maçın ertelenmesini talep ettiklerini ancak bu isteğin kabul edilmediğini açıkladı.

Kartal, "Gençlerbirliği maçında biz de rotasyon yaptık, milli oyuncular oynadı. 12 pozisyona girdik, 2 penaltımız verilmedi. Biz 2,5 gün sonra maça çıktık, Lyon 7 gün sonra maça çıktı. Lyon yarınki maça da daha dinlenerek çıkacak. Biz TFF'den erteleme istedik ama kabul edilmedi. Biz mağdur olduk" dedi.

"BUNA BAKMAYACAĞIZ, ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"

Fenerbahçe de İsmail Kartal dan Lyon maçı öncesi sitem! "Mağdur olduk" 2

Yaşananlara rağmen Lyon karşılaşmasına odaklandıklarını vurgulayan Kartal, "Buna bakmayacağız, önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini ancak Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacaklarını belirtti.

"18 YILLIK HASRETİMİZİ ANLATTIM"

Fenerbahçe de İsmail Kartal dan Lyon maçı öncesi sitem! "Mağdur olduk" 3

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yükselişini Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istediklerini söyleyen Kartal, oyuncularına da önemli mesajlar verdiğini açıkladı.

Kartal, "Oyunculara 'Birlikte oynayın ve cesur olun' dedim. 18 yıldır hasretimizi anlattım, ülke puanı için de kritik olduğunu söyledim" sözleriyle takımının motivasyonunu anlattı.

"KAZANARAK ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİRMEK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe de İsmail Kartal dan Lyon maçı öncesi sitem! "Mağdur olduk" 4

İki takımın da turu geçmek için mücadele edeceğini belirten Kartal, karşılaşmanın 90, hatta 120 dakika sürebileceğine dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin deneyimli bir kadroya sahip olduğunu ifade eden Kartal, ilk maçta yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini belirterek, Lyon karşısında kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istediklerini söyledi.

Kartal, "İlk maç fazladan iki pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve camiamızı, ülkemizi mutlu etmek istiyoruz" dedi.

"EKSİKLERİMİZ VAR AMA BU BİR FIRSAT"

Fenerbahçe de İsmail Kartal dan Lyon maçı öncesi sitem! "Mağdur olduk" 5

Sakat ve eksik oyuncuların bulunduğunu belirten İsmail Kartal, forma şansı bulamayan futbolcuların bu durumu fırsata çevirebileceğini söyledi.

Kartal, "Eksiklerimiz, sakatlarımız var ama takımda oynamayan oyuncularımız için bu bir fırsat. Bizim için kayıp olmayacak, sahaya çıkan herkes elinden geleni yapacak. Biz buraya en iyisini yapmaya geldik" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN MAÇI KAZANMAMIZ..."

Fenerbahçe de İsmail Kartal dan Lyon maçı öncesi sitem! "Mağdur olduk" 6

Vedat Muriqi, "Fenerbahçe ve Türk futbolu için önemli bir maça çıkacağız. Ligden sonra çok hazırlanma fırsatımız olmadı ama hocamızın istediklerini biliyoruz. Tecrübemizle ve Allah'ın izniyle Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacağız.

Önemli olan gol atmama değil maçı kazanmamız. Stoperlere karşı yine çalışıyorum. İnşallah yine üstünlük kuracağım.

Talihsiz bir sakatlık yaşadım, önümüzde hazırlık dönemi yok zorlanıyorum ama maç oynayarak kendimi bulacağım. Oynayacağım dakikaya göre her şey belli olacak.

Lukaku tecrübeli bir oyuncu. Duygusal açıdan bakmamak elde değil. Fenerbahçeli hisleri yaşıyoruz. Duygusallığımızı tecrübemiz ve kalitemizle kenara koyacağız. Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz." dedi.

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İsmail Kartal son dakika şampiyonlar ligi tff Lyon-Fenerbahçe maçı
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