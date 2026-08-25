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G.Saray'da Ismail Jakobs'un sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı!

Lesley ve Batrakov transferleri yapan Galatasaray'da, Senegalli sol bek Ismail Jakobs’un kontratındaki gizli bir detay sarı-kırmızılı yönetimi köşeye sıkıştırdı.

G.Saray'da Ismail Jakobs'un sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı!
Burak Kavuncu
Ismail Jakobs

Ismail Jakobs

SEN Senegal
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yaz transfer döneminde kadrosunu Lesley ve Batrakov gibi önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray'da, mevcut kadrodaki Ismail Jakobs'un geleceği belirsizliğini koruyor. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegalli sol bekin kontratındaki özel bir opsiyon maddesi, yönetimde transfer stratejisinin yeniden çizilmesine neden oldu.

OPSİYON DEVREYE GİRERSE SERBEST KALMA RİSKİ DOĞUYOR

G.Saray da Ismail Jakobs un sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı! 1

Sarı-kırmızılı kulübün elinde 25 yaşındaki savunmacının mukavelesini 1 yıl daha uzatma hakkı yer alıyor. Ancak bu uzatma seçeneğinin aktif edilmesi durumunda, Jakobs'un sözleşmesinde bulunan serbest kalma maddesi otomatik olarak yürürlüğe giriyor. Bu durum, oyuncuyu piyasa değerinin altında bir rakama kaybetme tehlikesini beraberinde getiriyor.

YÖNETİM SATIŞ İHTİMALİNİ MASAYA YATIRDI

G.Saray da Ismail Jakobs un sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı! 2

Oyuncunun çıkış maddesi nedeniyle pazarlık gücünü kaybetmek istemeyen Galatasaray kurmayları, Senegalli futbolcuyu bu transfer döneminde bonservisiyle elden çıkarmayı ciddi şekilde değerlendiriyor. Masadaki diğer seçenek ise uzatma opsiyonunu kullanıp ileride serbest kalma bedeliyle ayrılmasına göz yummak olarak öne çıkıyor.

KRİTİK KARAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

G.Saray da Ismail Jakobs un sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı! 3

Transfer dönemi kapanmadan sol bek hattında kriz yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, gelen cazip teklifleri incelemeye aldı. Jakobs için izlenecek nihai yol haritasının önümüzdeki günlerde netleşmesi ve oyuncunun takımdaki geleceğinin resmiyet kazanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer galatasaray Ismail Jakobs
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