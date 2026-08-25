G.Saray'da Ismail Jakobs'un sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı!

Yaz transfer döneminde kadrosunu Lesley ve Batrakov gibi önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray'da, mevcut kadrodaki Ismail Jakobs'un geleceği belirsizliğini koruyor. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegalli sol bekin kontratındaki özel bir opsiyon maddesi, yönetimde transfer stratejisinin yeniden çizilmesine neden oldu.

OPSİYON DEVREYE GİRERSE SERBEST KALMA RİSKİ DOĞUYOR

Sarı-kırmızılı kulübün elinde 25 yaşındaki savunmacının mukavelesini 1 yıl daha uzatma hakkı yer alıyor. Ancak bu uzatma seçeneğinin aktif edilmesi durumunda, Jakobs'un sözleşmesinde bulunan serbest kalma maddesi otomatik olarak yürürlüğe giriyor. Bu durum, oyuncuyu piyasa değerinin altında bir rakama kaybetme tehlikesini beraberinde getiriyor.

YÖNETİM SATIŞ İHTİMALİNİ MASAYA YATIRDI

Oyuncunun çıkış maddesi nedeniyle pazarlık gücünü kaybetmek istemeyen Galatasaray kurmayları, Senegalli futbolcuyu bu transfer döneminde bonservisiyle elden çıkarmayı ciddi şekilde değerlendiriyor. Masadaki diğer seçenek ise uzatma opsiyonunu kullanıp ileride serbest kalma bedeliyle ayrılmasına göz yummak olarak öne çıkıyor.

KRİTİK KARAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Transfer dönemi kapanmadan sol bek hattında kriz yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, gelen cazip teklifleri incelemeye aldı. Jakobs için izlenecek nihai yol haritasının önümüzdeki günlerde netleşmesi ve oyuncunun takımdaki geleceğinin resmiyet kazanması bekleniyor.