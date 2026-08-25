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Kocaelispor’dan orta sahaya Hulisi Destici takviyesi

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Gençlerbirliği forması giyen orta saha oyuncusu Hulisi Destici ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaelispor’dan orta sahaya Hulisi Destici takviyesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, kadrosuna bir takviye daha yaptı.

Yeşil-siyahlı ekip, Gençlerbirliği ile orta saha oyuncusu Hulisi Destici’nin nihai transferi konusunda mutabakata vardı. Kocaelispor, oyuncuyla 4 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Kocaelispor’dan orta sahaya Hulisi Destici takviyesi 1

Kocaelispor’dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Gençlerbirliği arasında futbolcu Hulisi Destici’nin kulübümüze nihai transferi konusunda mutabakata varılmış olup, Hulisi Destici ile 4 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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transfer Kocaelispor
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