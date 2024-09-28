Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ile yönetim arasında gerilim! Ocak ayında ayrılmaya karar verdi

Galatasaray ile oynadıkları derbi maçında kötü bir performans ortaya koyan İsmail Yüksek'i Atletico Madrid gözlemcileri izlemeye gelmişti. Son performansından dolayı geçerli not alamayan milli oyuncunun morali bir hayli bozuldu.

YÜKSEK GERİLİM YAŞANDI

Geçtiğimiz sezonun yıldızları arasında gösterilen İsmail Yüksek, orta sahaya yapılan yeni transferler sonrası rahatsızlığını yönetime söyledi. Gergin geçen toplantıda İsmail Yüksek'in tavrı yönetimi şaşırttı.

TAKIMDAN AYRILABİLİR

Son olarak Amrabat'ın da takıma katılmasıyla birlikte iyiden iyiye arka planda kalan İsmail Yüksek, Ocak ayında takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı sözleşme teklifine soğuk bakan milli oyuncu, Ocak ayında güzel bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılacak.