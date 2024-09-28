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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ile yönetim arasında gerilim! Ocak ayında ayrılmaya karar verdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.09.2024 10:11
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Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızlarından İsmail Yüksek hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yapılan yeni transferler sonrası kalabalık bir orta sahaya kavuşan sarı-lacivertlilerde bu durum İsmail Yüksek'i rahatsız etti.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ile yönetim arasında gerilim! Ocak ayında ayrılmaya karar verdi
İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Galatasaray ile oynadıkları derbi maçında kötü bir performans ortaya koyan İsmail Yüksek'i Atletico Madrid gözlemcileri izlemeye gelmişti. Son performansından dolayı geçerli not alamayan milli oyuncunun morali bir hayli bozuldu.

YÜKSEK GERİLİM YAŞANDI

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Geçtiğimiz sezonun yıldızları arasında gösterilen İsmail Yüksek, orta sahaya yapılan yeni transferler sonrası rahatsızlığını yönetime söyledi. Gergin geçen toplantıda İsmail Yüksek'in tavrı yönetimi şaşırttı.

TAKIMDAN AYRILABİLİR

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Son olarak Amrabat'ın da takıma katılmasıyla birlikte iyiden iyiye arka planda kalan İsmail Yüksek, Ocak ayında takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı sözleşme teklifine soğuk bakan milli oyuncu, Ocak ayında güzel bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılacak.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Yüksek fenerbahçe
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