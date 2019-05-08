SPOR

Fenerbahçe'de Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome Final -Four'da forma giyemeyecek

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 08.05.2019 11:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko’da sakatlıkları bulunan oyuncular hakkında son dakika bilgilendirmesi geldi. Yapılan açıklamada Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome'un Final -Four'da forma giyemeyeceği duyuruldu.

Fenerbahçe'de Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome Final -Four'da forma giyemeyecek

Fenerbahçe Beko’da sakatlıklarla ilgili son dakika açıklaması geldi. Yapılan duyuruda Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome'un Final -Four'da forma giyemeyeceği duyuruldu.

11

İŞTE FENERBAHÇE'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA:

"Fenerbahçe Beko’da sakatlıkları devam eden oyuncularımız Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome, ekibimizin 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentinde oynayacağı Final Four karşılaşmalarında forma giyemeyecektir. Takımımızda, sakatlık sorunları nedeniyle formalarından bir süredir uzak kalan Jan Vesely ve Nikola Kalinic’in ise tedavi süreçleri devam etmektedir. İki sporcumuzun son durumuna, sağlık durumlarının gelişimi gözlemlenerek Final Four öncesinde karar verilecektir."

100

86


PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
'Tam istediğimiz maç oldu''Tam istediğimiz maç oldu'
Anadolu Efes farklı kazandıAnadolu Efes farklı kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Joffrey Lauvergne Gigi Datome

En Çok Okunan Haberler

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Dünya tarihine geçen maç!

Dünya tarihine geçen maç!

F.Bahçe'den transfer bombası! Yeni 10 numara

F.Bahçe'den transfer bombası! Yeni 10 numara

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

G.Saray'da sakatlık şoku!

G.Saray'da sakatlık şoku!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

F.Bahçe'de imza resmen açıklandı!

F.Bahçe'de imza resmen açıklandı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
KOYAR GECERİZ
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome Final -Four'da forma giyemeyecek

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Resmen açıklandı

Ergin Ataman: Tam istediğimiz maç oldu

'Tam istediğimiz maç oldu'

Anadolu Efes sahasında TOFAŞ karşısında farklı kazandı

Anadolu Efes farklı kazandı

Fenerbahçe Beko 70 - 78 Banvit

F.Bahçe 72 maç sonra kaybetti!

Anadolu Efes 111 - 74 İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Efes ligde de çok farklı!

Galatasaray'da Eda Şahin'in ön çapraz bağı koptu

G.Saray'da sakatlık şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.