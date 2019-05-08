Fenerbahçe'de Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome Final -Four'da forma giyemeyecek

Fenerbahçe Beko’da sakatlıklarla ilgili son dakika açıklaması geldi. Yapılan duyuruda Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome'un Final -Four'da forma giyemeyeceği duyuruldu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA:

"Fenerbahçe Beko’da sakatlıkları devam eden oyuncularımız Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome, ekibimizin 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentinde oynayacağı Final Four karşılaşmalarında forma giyemeyecektir. Takımımızda, sakatlık sorunları nedeniyle formalarından bir süredir uzak kalan Jan Vesely ve Nikola Kalinic’in ise tedavi süreçleri devam etmektedir. İki sporcumuzun son durumuna, sağlık durumlarının gelişimi gözlemlenerek Final Four öncesinde karar verilecektir."



