Fenerbahçe'de Jose Mourinho West Ham'dan Edson Álvarez'i işaret etti! Yönetim derhal harekete geçti...

Fenerbahçe transferde rotayı İngiltere’ye kırdı. Sarı lacivertlilerin İngiltere Premier Ligi'nde West Ham United forması giyen ön libero oyuncusu Edson Álvarez'i kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho West Ham'dan Edson Álvarez'i işaret etti! Yönetim derhal harekete geçti...
Burak Kavuncu
Edson Alvarez

Edson Alvarez

MEK Meksika
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: West Ham United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Sarı lacivertliler orta saha transferi için kolları sıvadı. Amrabat’ın performansından çok da memnun olmayan teknik direktör Jose Mourinho, gözüne Edson Alvarez’i kestirdi. Fenerbahçe’de yönetim Meksikalı oyuncu için harekete geçti.

MOURINHO ÇOK İSTİYOR!

Fenerbahçe de Jose Mourinho West Ham dan Edson Álvarez i işaret etti! Yönetim derhal harekete geçti... 1

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun, İngiltere Premier Ligi'nde West Ham United forması giyen ön libero oyuncusu Edson Álvarez'i kadrosunda görmek istediği belirtildi.

TALİPLERİ FAZLA

Fenerbahçe de Jose Mourinho West Ham dan Edson Álvarez i işaret etti! Yönetim derhal harekete geçti... 2

Öte yandan, 27 yaşındaki oyuncuyla Ajax ve Avrupa'dan iki kulübün daha ilgilendiği ancak oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını henüz vermediği belirtildi.

