Fenerbahçe'de Karagümrük faciasına Nihat Kahveci çıldırdı! "Çöp kadar kötü oynadınız, hocaya ne gerek var!"

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını doğrudan etkileyen dev haftada Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.

Sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan ve eylül ayından itibaren yoluna Domenico Tedesco ile devam eden Sarı-Lacivertli ekip, 16 galibiyet ve 9 beraberlikle sürdürdüğü 25 maçlık yenilmezlik serisini en umulmadık yerde bıraktı. Maçın ardından ünlü yorumcu Nihat Kahveci, takımın ortaya koyduğu ruhsuz futbolu çok sert ifadelerle eleştirdi.

"KUSURA BAKMASINLAR, ÇÖP KADAR KÖTÜ OYNADI!"

Fenerbahçe'nin maçın net favorisi olduğunu ancak sahada hiçbir varlık gösteremediğini belirten Kahveci, eleştiri sınırlarını zorlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'nin net favori olduğu bir maç önüydü. Ancak netlik ve favorilik, senin sahanın içinde sunduğun oyunla belirlenir. Fenerbahçe sahada hiçbir şey sunmadı! Ben futbolda 'çöp' diye konuşanlara her zaman kızarım ama kusura bakmasınlar... Fenerbahçe bugün çöp kadar kötü oynadı. Hiçbir şey üretemedi."

Karagümrük camiasını da tarihi zaferinden dolayı tebrik eden usta yorumcu, "Belki ligde kalamayacaklar ama tarihlerine önemli bir maç, önemli bir skor yazdırdılar" dedi.

"SENİN BİR FUTBOLCUN KARAGÜMRÜK DEĞERİNDE!"

Kadro kaliteleri arasındaki uçuruma dikkat çeken Nihat Kahveci, Fenerbahçeli oyunculara ve yönetime isyan ederek mazeret üretilmemesi gerektiğini vurguladı:

"Fenerbahçeli taraftarlar inanılmaz sürprizleri yaşamış bir taraftar grubu ama bu kadarını da beklemiyorlardı. Başkanından malzemecisine hepinizi eleştiriyorum, hepinizin suçu var! Bana forvet yok demeyin, transfer yapılmadı demeyin. Senin sadece bir futbolcun Karagümrük takımının değerinde! Musaba oyuna girmese bir tane isabetli şut atamıyorsun..."

TEDESCO'YA AĞIR ELEŞTİRİ: "BU FUTBOL KABUL EDİLİR Mİ?"

Son olarak eleştiri oklarını teknik direktör Domenico Tedesco'ya çeviren Kahveci, İtalyan çalıştırıcının formsuzluğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle noktaladı:

"Dokunuşlar yapan, formasyonlar deneyen, rakibe göre çözümler üreten o Tedesco da çok formsuz. Bakın kaç maçtır formsuz! Kurduğu kadrolar ortada... Bugünkü futbolu kabul ettiniz mi ya? Bu devasa kadro değeriyle oynanan bu futbol kabul edilir mi?"