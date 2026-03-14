Fenerbahçe'de Karagümrük yenilgisi sonrası korkunç olay! Futbolculara ve ailelerine sistematik tehdit yağmuru...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda telafisi zor bir kayıp yaşayan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanından alınan 2-0'lık mağlubiyetin şokunu atlatamadan, saha dışında patlak veren çok daha ciddi bir krizle sarsıldı.

Sportif başarısızlığın eleştirisini aşıp doğrudan suç teşkil eden bir boyuta ulaşan olaylar dizisi, Sarı-Lacivertli camiada ve Türk futbolunda büyük bir tepkiyle karşılandı.

AİLELERİN ŞAHSİ TELEFONLARINA KADAR SIZDILAR!

TRT Spor'un paylaştığı ve detayları kan donduran habere göre; Karagümrük maçının bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli oyuncular eşine az rastlanır bir dijital zorbalığın hedefi oldu.

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, futbolcuların şahsi cep telefonu numaralarının yanı sıra eşlerinin ve aile bireylerinin de numaralarına eş zamanlı olarak mesajlar atılmaya başlandı. Sistematik bir biçimde organize edildiği düşünülen bu mesajların içeriğinin çok ciddi boyutta tehdit, ağır hakaret ve küfürler barındırdığı öğrenildi.

AVUKATLAR DEVREDE: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Eleştiri sınırlarını aşıp doğrudan oyuncuların ve sevdiklerinin can güvenliğini, psikolojisini hedef alan bu organize saldırı sonrası Fenerbahçe Kulübü acil olarak harekete geçti.

Hem kulübün resmi hukuk departmanı hem de futbolcuların şahsi avukatlarının konuyu anında takibe aldığı, tehdit mesajı gönderen numaraların ve IP adreslerinin tespiti için emniyet güçleri ve savcılıkla koordineli bir hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi. İşin içinde ailelerin de olması nedeniyle yönetimin bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağı ve faillerin en ağır cezayı alması için tüm adımların atılacağı vurgulandı.