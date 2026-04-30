Galatasaray'a İlkay Gündoğan'dan piyango vurdu! Suudiler kapıya dayandı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk kutlamalarına gün sayan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon başında transfer edilen İlkay Gündoğan, Arap yarımadasının radarına girdi.

İLKAY GÜNDOĞAN'I İSTİYORLAR!

Ülkenin önde gelen spor yayın organlarından Arriyadiah'da yer alan habere göre; Al-Ahli, İlkay Gündoğan'ı gelecek sezonun kadro yapılanmasında bir numaralı hedef olarak belirledi. İlkay'ı transfer edip takımın kaptanı yapmayı planlayan Al-Ahli, Süper Lig'de maçlar noktalanır noktalanmaz Galatasaray ile masaya oturacak.

10 MİLYON EURO'LUK DEV BONSERVİS BEDELİ

Al-Ahli yönetiminin, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katabilmek için Galatasaray'a 10 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı ve İlkay'a da rekor bir maaş önereceği öğrenildi. Galatasaray yönetiminin ve teknik heyetin, sezon sonunda masaya gelecek olan bu dudak uçuklatan resmi teklif karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.