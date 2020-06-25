Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ayrılabilir iddiası

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe sezon sonunda da birçok isim ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Bu bağlamda transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde birçok isim ile görüşülmüş ve anlaşma sağlanmıştı. Kanarya'da sürpriz gelişme ise Luiz Gustavo'da yaşandı. Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul’a geldi. Gustavo’dan indirim isteneceği, kabul etmezse satılacağı iddia edildi.
Öte yandan Beşiktaş'la mukavelesi tamamlanacak olan Caner Erkin, eski kulübü Fenerbahçe’yle para konusunda da anlaştı. 31 yaşındaki sol bek, senelik 1 milyon Euro garanti ücret ve imza parası alacak.
(AKŞAM)
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