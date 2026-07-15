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Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un İstanbul'a geliş saati açıklandı

Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Marsilya'dan yeni transferi Mason Greenwood'un İstanbul'a geliş saati belli oldu.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un İstanbul'a geliş saati açıklandı
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin transferini tamamladığı Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayı giymek için İstanbul'a geliyor. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, İngiliz futbolcunun yarın İstanbul'a ulaşacağı duyurulurken, taraftarlar yıldız oyuncuyu havalimanında karşılamaya hazırlanıyor.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe de Mason Greenwood un İstanbul a geliş saati açıklandı 1

Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimin ardından Greenwood'un geliş programını da kamuoyuyla paylaştı. Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıklarken, oyuncunun A Takım çalışmalarına katılmak üzere İstanbul'a geleceğini bildirdi.

"Kulübümüzün 4 yıllık anlaşmaya vardığı yeni transferimiz İngiliz futbolcu Mason Greenwood, Profesyonel Futbol A Takımımızın çalışmalarına katılmak üzere yarın İstanbul’a gelecektir. Mason Greenwood’u ve ailesini taşıyan uçak, yarın saat 16.50’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacaktır. Fenerbahçe taraftarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

SAAT 16.50'DE İNECEK

Fenerbahçe de Mason Greenwood un İstanbul a geliş saati açıklandı 2

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre Mason Greenwood'u ve ailesini taşıyan uçak, yarın saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacak. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması beklenen yıldız futbolcunun, kısa süre içerisinde takımın Avusturya kampına katılması planlanıyor.

"VERDİĞİM SÖZÜ YERİNE GETİRDİM"

Fenerbahçe de Mason Greenwood un İstanbul a geliş saati açıklandı 3

Greenwood, "Fenerbahçe benimle ilgilendiğinde karar vermek hiç zor olmadı. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Verdiğim sözü yerine getirdim. Neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Heyecan verici bir futbol oynuyorum. Çok gol atmayı ve çok fazla pozisyon üretmeyi seviyorum. Fenerbahçe taraftarıyla statta ve sokaklarda buluşmak için sabırsızlanıyorum. Ligde şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da kulüp ve taraftarımız için çok önemli. Umarım bunu başarabiliriz. Gelmeden önce Fenerbahçe taraftarının çılgınlığını çok derinden hissettim." açıklamasında bulunmuştu.

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