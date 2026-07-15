Mason Greenwood, Fenerbahçe’nin en pahalı transferi oldu

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminde çalışmalarını sürdürürken, 5. transferini Mason Greenwood ile yaptı. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Marsilya’dan 39 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Greenwood ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Fenerbahçe’de kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz sezonun ocak ayında kadroya katılan Matteo Guendouzi için İtalyan ekibi Lazio’ya 28 milyon Euro bonservis bedeli ödenirken, bu rakam kulüp adına bugüne kadar bir oyuncunun transferi için gerçekleştirilen yüksek bedel olarak liste başında yer alıyordu.

Fenerbahçe’nin kış transfer döneminde satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Sidiki Cherif’in sezon sonu itibarıyla bonservisine 18 milyon Euro harcama yapıldı. Kosovalı forvet Vedat Muriqi’nin de 15.5 milyon Euro ile transferi gerçekleşti.

Sarı-lacivertli kulübün en pahalı 10 transferi şöyle:

2026-2027: Mason Greenwood - 39 milyon Euro

2025-2026: Matteo Guendouzi - 28 milyon Euro

2025-2026: Kerem Aktürkoğlu - 22.5 milyon Euro

2024-2025: Youssef En-Nesyri - 19.5 milyon Euro

2026-2027: Sidiki Cherif - 18 milyon Euro

2025-2026: Dorgeles Nene - 18 milyon Euro

2026-2027: Vedat Muriqi - 15.5 milyon Euro

2023-2024: Cengiz Ünder - 15 milyon Euro

2008-2009: Daniel Güiza - 14 milyon Euro

2013-2014: Emmanuel Emenike - 13 milyon Euro