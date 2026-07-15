SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Mason Greenwood, Fenerbahçe’nin en pahalı transferi oldu

Fenerbahçe’nin Marsilya’dan kadrosuna kattığı Mason Greenwood, 39 milyon Euro bonservis bedeliyle sarı-lacivertli kulübün en pahalı transferi oldu.

Mason Greenwood, Fenerbahçe’nin en pahalı transferi oldu
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminde çalışmalarını sürdürürken, 5. transferini Mason Greenwood ile yaptı. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Marsilya’dan 39 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Greenwood ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Fenerbahçe’de kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz sezonun ocak ayında kadroya katılan Matteo Guendouzi için İtalyan ekibi Lazio’ya 28 milyon Euro bonservis bedeli ödenirken, bu rakam kulüp adına bugüne kadar bir oyuncunun transferi için gerçekleştirilen yüksek bedel olarak liste başında yer alıyordu.

Fenerbahçe’nin kış transfer döneminde satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Sidiki Cherif’in sezon sonu itibarıyla bonservisine 18 milyon Euro harcama yapıldı. Kosovalı forvet Vedat Muriqi’nin de 15.5 milyon Euro ile transferi gerçekleşti.

Sarı-lacivertli kulübün en pahalı 10 transferi şöyle:

2026-2027: Mason Greenwood - 39 milyon Euro
2025-2026: Matteo Guendouzi - 28 milyon Euro
2025-2026: Kerem Aktürkoğlu - 22.5 milyon Euro
2024-2025: Youssef En-Nesyri - 19.5 milyon Euro
2026-2027: Sidiki Cherif - 18 milyon Euro
2025-2026: Dorgeles Nene - 18 milyon Euro
2026-2027: Vedat Muriqi - 15.5 milyon Euro
2023-2024: Cengiz Ünder - 15 milyon Euro
2008-2009: Daniel Güiza - 14 milyon Euro
2013-2014: Emmanuel Emenike - 13 milyon Euro

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konyaspor, Ebrima Colley transferini açıkladıKonyaspor, Ebrima Colley transferini açıkladı
Galatasaray'da kritik toplantı! Mauro Icardi...Galatasaray'da kritik toplantı! Mauro Icardi...
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Muğla'da orman yangını! Otel ve tatil sitesinden 1000'in üzerinde vatandaş tahliye edildi

Muğla'da orman yangını! Otel ve tatil sitesinden 1000'in üzerinde vatandaş tahliye edildi

Suriye’den Türkiye’ye getirmişler! 500 gramı 5 milyon dolar

Suriye’den Türkiye’ye getirmişler! 500 gramı 5 milyon dolar

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.