Fenerbahçe'de Max Kruse için flaş iddia! Türkiye'den bir kulüp ile görüşüyor...

Fenerbahçe, gün içerisinde Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıklayarak sürpriz ayrılığı duyurmuştu.

AYRILIK AÇIKLANMIŞTI

Sarı-lacivertli kulüp, Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir." şeklinde açıklama yapmıştı.

'10 MİLYON EURO ÖDEMEK ZORUNDA KALDI'

Fenerbahçe'de hukuktan sorumlu yönetici Alper Pirşen ise yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda "Lassana Diarra, Max Kruse'ün yaptığını aynısını yaptı; 10 milyon euro ödemek zorunda kaldı! Biz bu işin peşini bırakmayacağız"dedi.

'KARAKTERİ BUYMUŞ'

Max Kruse'yi zor bir dönem bekliyor. Biz Fenerbahçe camiası olarak mücadele edeceğiz. O tek başına. Max Kruse'a, 'feshetme, sıkıntı yaşarsın' derdim. Karakteri buymuş" ifadelerini kullanmıştı.

KARİYERİNE SÜPER LİG'DE DEVAM EDEBİLİR

A Spor'un haberine göre; Max Kruse kariyerine Süper Lig'de devam edebilir. Yıldız oyuncunun Türkiye'den başka takımlarla görüşme halinde olduğunu ve gelecek sezon için anlaşma yapılabileceği belirtildi. Bu takımın da Kasımpaşa olduğu iddia edildi.

