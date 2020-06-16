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Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz, Trabzonspor maçıyla ilk kez sahaya çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.06.2020 23:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli formayla ilk kez Trabzonspor karşısında forma giydi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz ilk kez formayla tanıştı. Daha önce oynana Kayserispor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alan 16 yaşındaki futbolcu o maçta forma şansı bulamazken, Teknik Sorumlu Tahir Karapınar tarafından Trabzonspor ile oynanan kupa maçının 88. dakikasında Rodrigues’in yerine sahaya sürüldü.

"KAZANMALIYDIK

Ömer Faruk Beyaz, "Maç olarak iyi maç çıkardık ama sonuca yansıtamadık. Tüm takım olarak üzgünüz. Ben hedeflerimden birini sahaya çıkarak gerçekleştirdim ama hiçbir mutluluğum yok. Çünkü bu maçı kazanmalıydık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı fotoğrafları

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