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Fenerbahçe'de Oosterwolde'ye Premier Lig kancası! Adım adım İngiltere'ye

Roma ve Crystal Palace, Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. İki kulübün de kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif sunması beklenirken, Hollandalı futbolcunun transferinde hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Oosterwolde'ye Premier Lig kancası! Adım adım İngiltere'ye
Burak Kavuncu
Jayden Oosterwolde

Jayden Oosterwolde

HOL Hollanda
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin savunmadaki önemli isimlerinden Jayden Oosterwolde, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. TRT Spor'un haberine göre Roma ve Crystal Palace, Hollandalı futbolcuyu transfer etmek istediklerini oyuncu cephesine resmen iletti.

RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

Fenerbahçe de Oosterwolde ye Premier Lig kancası! Adım adım İngiltere ye 1

Haberde, İtalya ve İngiltere temsilcilerinin kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını resmi teklif ile çalmasının beklendiği ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetimin ise gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe de Oosterwolde ye Premier Lig kancası! Adım adım İngiltere ye 2

Oosterwolde ile yalnızca Roma ve Crystal Palace'ın ilgilenmediği, İspanya ve Fransa'dan bazı kulüplerin de genç savunmacıyı yakından takip ettiği belirtildi. Ancak oyuncunun transfer önceliğinin La Liga veya Ligue 1 olmadığı, farklı seçeneklere açık olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden 24 yaşındaki savunmacının geleceğine ilişkin son kararı ise kulübün ve oyuncu tarafının gelecek tekliflere göre vermesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Roma Crystal Palace fenerbahçe Jayden Oosterwolde
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