Fenerbahçe'de Oosterwolde'ye Premier Lig kancası! Adım adım İngiltere'ye

Fenerbahçe'nin savunmadaki önemli isimlerinden Jayden Oosterwolde, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. TRT Spor'un haberine göre Roma ve Crystal Palace, Hollandalı futbolcuyu transfer etmek istediklerini oyuncu cephesine resmen iletti.

RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

Haberde, İtalya ve İngiltere temsilcilerinin kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını resmi teklif ile çalmasının beklendiği ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetimin ise gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ

Oosterwolde ile yalnızca Roma ve Crystal Palace'ın ilgilenmediği, İspanya ve Fransa'dan bazı kulüplerin de genç savunmacıyı yakından takip ettiği belirtildi. Ancak oyuncunun transfer önceliğinin La Liga veya Ligue 1 olmadığı, farklı seçeneklere açık olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden 24 yaşındaki savunmacının geleceğine ilişkin son kararı ise kulübün ve oyuncu tarafının gelecek tekliflere göre vermesi bekleniyor.