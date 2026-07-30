MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın son anı ortaya çıktı! İlaç detayı kahretti

MasterChef Türkiye programının 2021 yılı birincisi Şef Eren Kaşıkçı Kilyos'taki evinde hareketsiz halde bulundu. Olay, akşam saatlerinde Kumköy Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, şef Eren Kaşıkçı'dan haber alamayan yakınları ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine Kaşıkçı'nın evine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, evde bulunan Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Emrullah Erdinç'in YouTube programına konuk olan gazeteci Doğan Can Cesur, Eren Kaşıkçı'nın son anlarını anlattı. Doğan Can Cesur şu ifadeleri kullandı;

''Evde yapılan ilk incelemelerde en çok dikkat çeken ve yürek burkan detay ise Kaşıkçı'nın elinin, hemen başucunda bulunan komodinin üzerindeki ilaçlarına doğru uzanmış halde kalması oldu. Bu manzaranın ardından olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi için kapsamlı bir adli soruşturma başlatıldı.''