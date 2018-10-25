SPOR

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan Comolli'ye rest

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.10.2018 15:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de beklenen performansı bir türlü gösteremeyen ve bu sezon kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'ye rest çekti.

Fenerbahçe'de bu sezon kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, transfer yüzünden rest çekti.

İşte detaylar

1 / 5

Eintracht Frankfurt ile prensipte anlaşan genç orta saha devre arasında Almanya'ya gitmek istiyor.

Eintracht Frankfurt ile prensipte anlaşan genç orta saha devre arasında Almanya'ya gitmek istiyor.
2 / 5

Alman temsilcisi, başarılı oyuncunu yıllık ücretinin yarısı olan 800 bin euro ödemeyi kabul etti.

Alman temsilcisi, başarılı oyuncunu yıllık ücretinin yarısı olan 800 bin euro ödemeyi kabul etti.
3 / 5

Ancak Comolli, başarılı oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedeli istedi.

Ancak Comolli, başarılı oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedeli istedi.
4 / 5

Bu tutuma sert tepki gösteren Ozan da 'kadro dışıyım, nasıl o bonservisi getirebilirim' diyerek sitem etti.

Bu tutuma sert tepki gösteren Ozan da 'kadro dışıyım, nasıl o bonservisi getirebilirim' diyerek sitem etti.
5 / 5

Sezon başında iki Alman kulübü Ozan Tufan için ciddi teklifler sunmuş fakat Comolli'nin düşündüğü bonservis fiyatı yüzünden transferin gerçekleşmediği iddia edilmişti. (STAR)

Sezon başında iki Alman kulübü Ozan Tufan için ciddi teklifler sunmuş fakat Comolli'nin düşündüğü bonservis fiyatı yüzünden transferin gerçekleşmediği iddia edilmişti. (STAR)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig ozan tufan Comolli

En Çok Okunan Haberler

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Ali Koç'tan Damien Comolli'nin yetkilerine sınır kararı

Ali Koç'tan Damien Comolli'nin yetkilerine sınır kararı

Mesut Özil'den Türkiye'ye transfer sinyali

Mesut Özil'den Türkiye'ye transfer sinyali

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Erick Green'den Beşiktaşlı Loris Karius'a küfür

Fenerbahçe'nin yeni transferi Erick Green'den Beşiktaşlı Loris Karius'a küfür

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan Comolli'ye rest

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan Comolli'ye rest

Fenerbahçe'den Comolli yalanlaması

Fenerbahçe'den Comolli yalanlaması

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Nabil Dirar'ın menajerinden transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Nabil Dirar'ın menajerinden transfer açıklaması

Ali Koç ve yöneticiler Belçika’da organizasyona katıldı

Ali Koç ve yöneticiler Belçika’da organizasyona katıldı

Aziz Yıldırım FETÖ davasında tanık olarak dinlenecek

Aziz Yıldırım FETÖ davasında tanık olarak dinlenecek

Ali Koç'tan Damien Comolli'nin yetkilerine sınır kararı

Ali Koç'tan Damien Comolli'nin yetkilerine sınır kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.