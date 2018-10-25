Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan Comolli'ye rest

Fenerbahçe'de bu sezon kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, transfer yüzünden rest çekti.

İşte detaylar

1 / 5 Eintracht Frankfurt ile prensipte anlaşan genç orta saha devre arasında Almanya'ya gitmek istiyor.

2 / 5 Alman temsilcisi, başarılı oyuncunu yıllık ücretinin yarısı olan 800 bin euro ödemeyi kabul etti.

3 / 5 Ancak Comolli, başarılı oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedeli istedi.

4 / 5 Bu tutuma sert tepki gösteren Ozan da 'kadro dışıyım, nasıl o bonservisi getirebilirim' diyerek sitem etti.