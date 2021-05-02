Fenerbahçe'de Ozan Tufan sağ beke geçiyor

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ve Nazım Sangare’nin yokluğunda sağ bekte takım içinden alternatif yaratacak.

Genç çalıştırıcı Kasımpaşa maçının ikinci yarısı ve Alanyaspor deplasmanında kırmızı kart gördükten sonra o bölgede başarıyla görev alan Ozan Tufan’a forma vermeyi düşünüyor.

MESUT VE İRFAN CAN 11'DE

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci’nin sarı kart cezası doldu. Belözoğlu performansından memnun olduğu tecrübeli oyuncuyu sahaya sürecek. Alanyaspor’a karşı mücadelesi ve hırsı teknik heyet tarafından beğenilen Mesut Özil de 11’de görev alacak.

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe’de 7 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Caner Erkin, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve Serdar Aziz kart görmeleri halinde Ankaragücü deplasmanında cezalı duruma düşecekler.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i: Harun, Ozan Tufan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil, İrfan Can, Pelkas, Valencia.

(AJANSSPOR)



