Fenerbahçe'de Ozan Tufan yol ayrımında

Ozan Tufan’ın 2015’te henüz 20 yaşındayken başlayan Fenerbahçe macerası son derece fırtınalı geçti. İki kez kadro dışı kaldı, bir türlü düzenli oynayamadı, Alanyaspor ’a kiralandı... Ozan, Sarı-Lacivertli formayla en iyi dönemini geçen sezon geçirdi, 41 resmi maçta 6 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Ancak Vitor Pereira’nın gelişiyle birlikte işler yine kötüleşti. Portekizli teknik adam, hazırlık döneminde oynanan karşılaşmalarda Ozan’ı kulübeye mahkum etti.

Milli yıldız artık ayrılmak istiyor. Ozan Tufan, futbol hayatına yurt dışında devam etmeyi planlıyor. 26 yaşındaki oyuncuya İspanya ve Rusya’dan teklifler geldiği öğrenildi. Ancak yıldız futbolcunun önceliği, Premier Lig’den bir takıma imza atmak.

HEDEF 15 MİLYON EURO

Daha önce kapısından döndüğü Crystal Palace yine başarılı oyuncu ile ilgileniyor ama henüz bir girişimde bulunmadılar. Yönetim, EURO 2020 sonrası Ozan’ı 20 milyon Euro’ya satma hayali kuruyordu ancak turnuvadaki kötü performansı sonrası bu rakam artık hayal gibi görünüyor. Yine de Sarı- Lacivertliler, bir takımın Ozan’a talip olması halinde masaya 15 milyon Euro’luk taleple oturmayı planlıyor.



