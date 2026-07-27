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Fenerbahçe'de Rafael Leao seferi! Transfer için uçak bile kalktı

Fenerbahçe, Rafael Leao transferi için temaslarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli yöneticilerin İtalya'ya gittiği, görüşmelerin önümüzdeki saatlerde daha da yoğunlaşacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Rafael Leao seferi! Transfer için uçak bile kalktı
Burak Kavuncu
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en ses getirecek hamlelerinden biri için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli kulübün, Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao transferi adına İtalya'da kritik görüşmelere başladığı iddia edildi.

İTALYA'DA KRİTİK TEMAS

Fenerbahçe de Rafael Leao seferi! Transfer için uçak bile kalktı 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Rafael Leao transferiyle ilgili temaslar önümüzdeki saatlerde ve günlerde önemli ölçüde hız kazanacak. Taraflar arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde daha somut bir zemine oturması bekleniyor.

CİHAN KAMER MİLANO'DA

Fenerbahçe de Rafael Leao seferi! Transfer için uçak bile kalktı 2

Öte yandan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer'in de transfer görüşmeleri için İtalya'ya gittiği belirtildi. Kamer'i taşıyan uçağın Malpensa Havalimanı'na iniş yaptığı ve sarı-lacivertli yöneticinin Leao transferi için kritik temaslarda bulunacağı ifade edildi.

GÖZLER LEAO'DA

Fenerbahçe de Rafael Leao seferi! Transfer için uçak bile kalktı 3

Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Rafael Leao konusunda önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanması beklenirken, sarı-lacivertli yönetimin yıldız futbolcu için tüm şartları zorlayacağı konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Milan fenerbahçe Rafael Leao
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