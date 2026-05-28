Fenerbahçe'de Salah ve Lookman bombası! İki aday da devrede

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'daki kritik seçim öncesi başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah ve eski hedef Ademola Lookman'ı kadroya katmak için harekete geçti.

Emre Şen
Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
Fenerbahçe camiası, kulübün geleceğini şekillendirecek olan ve 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurula tamamen kilitlenmiş durumda. Sarı-lacivertlilerde başkanlık koltuğu için yarışacak olan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, bir yandan kongre üyeleriyle bir araya gelerek seçim çalışmalarını yürütürken, diğer yandan da taraftarları heyecanlandıracak gelecek sezonun transfer hamlelerine şimdiden başladı. İki adayın da listesinde dünya futbolunun elit isimleri yer alıyor.

MOHAMED SALAH İÇİN ÇİFTE HAREKAT

İngiltere Premier Lig devi Liverpool ile yollarını ayıran ve transfer piyasasının bir numaralı gözdesi haline gelen Mısırlı süperstar Mohamed Salah, Kadıköy gündemine bomba gibi düştü. Sarı-lacivertlilerin her iki başkan adayının da transfer listesinin başında 33 yaşındaki dünyaca ünlü sağ kanat oyuncusu yer alıyor. Geride kalan sezonda Liverpool formasıyla 41 resmi maçta 12 gol ve 10 asistlik göz alıcı bir performans sergileyen Salah'ı renklerine bağlamak isteyen Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin, Mısırlı oyuncunun şartlarını yakından takip ettiği belirtildi.

LOOKMAN YENİDEN LİSTEDE: ATLETICO'DAKİ DURUMU BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çok yaklaştığı ancak teminat mektubu engeline takıldığı Ademola Lookman ismi de yeniden masaya geldi. Atalanta forması giydiği dönemde sarı-lacivertlilerle imza aşamasına gelen Nijeryalı yıldız, İtalyan kulübünün teminat mektubu diretmesi üzerine transfer olamamış, ardından devreye giren İspanyol devi Atletico Madrid oyuncuyu kadrosuna katmıştı. İddialara göre hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi, Lookman'ın yeni takımı Atletico Madrid'de olası bir ayrılık ihtimalinin doğması durumunda bu transferi bitirmek ve yarım kalan hikayeyi tamamlamak için hazırda bekliyor.

