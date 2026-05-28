Galatasaray'da 10 numara harekatı! Silva el yaktı, rota Can Uzun

Galatasaray, 50 milyon Euro talep eden Bernardo Silva'dan vazgeçerek hedefini Frankfurt'un 20 yaşındaki milli yıldızı Can Uzun'a çevirdi.

Emre Şen
TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da, Dries Mertens'in takımdan ayrılmasının ardından bir süredir doldurulamayan 10 numara pozisyonu için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonda bu bölgeye mutlaka üst düzey bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimin transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BERNARDO SILVA'NIN TALEBİ DUDAK UÇUKLATTI

Galatasaray'ın listesine giren ilk isim, Manchester City ile sözleşmesi sona eren ve Avrupa devlerinin de peşinde olduğu Portekizli süperstar Bernardo Silva oldu. Ancak yıldız oyuncuyla yapılan ilk temaslarda, 3 yıllık sözleşme karşılığında toplam 50 milyon Euro gibi astronomik bir maliyet talep edilmesi transferin seyrini değiştirdi. Bu yüksek rakam, sarı-kırmızılı yönetimi alternatif ve daha sürdürülebilir arayışlara itti.

HEDEFTEKİ YENİ YILDIZ: CAN UZUN

Silva'nın maliyetinin el yakması üzerine Galatasaray rotasını, Portekizli yıldızdan 11 yaş küçük olan Can Uzun'a çevirdi. 20 yaşındaki gurbetçi oyuncu, yüksek bonservis bedeline rağmen transfer listesinin ilk sırasına yerleşti. Kulübü Eintracht Frankfurt'un 40-45 milyon Euro bandında bir değer biçtiği genç yeteneğe, sarı-kırmızılı yönetim tarafından uzun vadeli stratejik bir "gelecek yatırımı" gözüyle bakılıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un oyun stiline çok güvendiği ve transferin uygun şartlarda bitirilmesini ısrarla istediği Can Uzun, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Asıl bölgesi olan 10 numaranın yanı sıra sol açık ve forvet hattında da başarıyla görev yapabilen 2005 doğumlu milli yıldız, yaklaşan Dünya Kupası'nda da A Milli Takımımızın en önemli kozlarından biri olacak.

