Galatasaray'da yerli harekatı! Sürpriz isim Emirhan İlkhan...

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Galatasaray'da, gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı 10+4 yabancı kuralının ardından yerli oyuncu havuzunu genişletmek ve rotasyonu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetimin hedefindeki yeni isim belli oldu.

HEDEFTEKİ İSİM EMİRHAN İLKHAN

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray yönetimi, İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen ve altyapısından yetiştiği Beşiktaş ile adını duyuran milli futbolcu Emirhan İlkhan'ı resmen transfer listesine ekledi. Yerli statüsünde oynaması ve yüksek potansiyeli sebebiyle teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği 21 yaşındaki merkez orta sahanın durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

TORİNO 1 YILLIK OPSİYONU KULLANDI

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Genç oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Çizme temsilcisi Torino'nun, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kısa süre önce kullanarak mukavelesini uzattığı aktarıldı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan yetenekli orta saha, geride bıraktığımız sezon Torino formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergilerken; 3 sarı ve 1 direkt kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılıların, oyuncunun şartlarını araştırmak için İtalyan ekibiyle temasa geçmesi bekleniyor.