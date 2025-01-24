Fenerbahçe'de Samet Akaydin ile yollar ayrılıyor! Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'de 30 yaşındaki milli stoper Samet Akaydin veda ediyor. Milli oyuncu, Çaykur Rizespor'un kendisine yaptığı teklifi kabul etti.

FENERBAHÇE, ÇAYKUR RİZESPOR İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe, 30 yaşındaki milli stoperi Samet Akaydin'i, Çaykur Rizespor'a göndermek için Karadeniz temsilcisiyle anlaşmaya vardı.

TARAFTARLA YILDIZI BARIŞMAMIŞTI

Fenerbahçe taraftarıyla bir türlü yıldızı barışmayan Samet Akaydin, kariyerinin bu döneminde ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek istemesi nedeniyle sarı-lacivertlilerden kolaylık istedi. Fenerbahçe'nin olumlu geri dönüş yaptığı Samet Akaydin, Çaykur Rizespor ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.