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Fenerbahçe'de Samet Akaydin ile yollar ayrılıyor! Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.01.2025 08:44
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Fenerbahçe'de eleştirilerin hedefinde yer alan Samet Akaydin, sarı-lacivertlilerden ayrılıyor. Taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan milli oyuncu, Süper Lig ekiplerinden gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı ve anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de Samet Akaydin ile yollar ayrılıyor! Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı
Samet Akaydin

Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de 30 yaşındaki milli stoper Samet Akaydin veda ediyor. Milli oyuncu, Çaykur Rizespor'un kendisine yaptığı teklifi kabul etti.

FENERBAHÇE, ÇAYKUR RİZESPOR İLE ANLAŞTI

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Fenerbahçe, 30 yaşındaki milli stoperi Samet Akaydin'i, Çaykur Rizespor'a göndermek için Karadeniz temsilcisiyle anlaşmaya vardı.

TARAFTARLA YILDIZI BARIŞMAMIŞTI

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Fenerbahçe taraftarıyla bir türlü yıldızı barışmayan Samet Akaydin, kariyerinin bu döneminde ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek istemesi nedeniyle sarı-lacivertlilerden kolaylık istedi. Fenerbahçe'nin olumlu geri dönüş yaptığı Samet Akaydin, Çaykur Rizespor ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Samet Akaydin'in Fenerbahçe'den Ayrılmasına Ne Düşünüyorsunuz?

Samet Akaydin'ın ayrılması doğru bir karar
Fenerbahçe'nin onu bırakması büyük bir kayıp
Çaykur Rizespor'a gitmesi kariyerine olumlu etki yapar
Taraftar desteği ile Fenerbahçe'de kalmalıydı

Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor fenerbahçe samet akaydın
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