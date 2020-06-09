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Fenerbahçe'de savunmaya dünya yıldızı geliyor! Thiago Silva...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.06.2020 09:37 | Son Güncelleme

Sarı lacivertli takımda sezon boyunca en çok sıkıntı çekilen bölgelerin başında stoper hattı geliyor. Sezon boyunca Jailson mecburen bu bölgede kullanıldı. Zanka, Falette gibi isimlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, bu kez risk almadan PSG'nin yıldızı Thiago Silva'yı kadroya katmak istiyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva ile yolların ayrılacağı açıklandı.

"SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan PSG Sportif Direktörü Leonardo, "Thiago Silva, haziranda sona erecek sözleşmesini uzatmayacak ve takımdan ayrılacak." ifadelerini kullandı.

FRANSIZLAR SILVA'YI FENERBAHÇE'YE YAZDI

Fransız basını, PSG'den ayrılacağı açıklanan Thiago Silva'yı Fenerbahçe'nin ilgilendiğini iddia etmişti.

Foot Mercato sitesi, 35 yaşındaki oyuncuya Milan ve Fenerbahçe'nin talip olduğunu belirtirken, sarı-lacivertlilerin yıldız isme menajeri aracılığıyla bir teklifte bulunduğu ifade edilmişti.

Bu sezon PSG forması ile 30 resmi maça çıkan Thiago Silva, 1 gol atıp 1 de asist yaptı. (Akşam)

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