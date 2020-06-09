Fenerbahçe'de savunmaya dünya yıldızı geliyor! Thiago Silva...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva ile yolların ayrılacağı açıklandı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan PSG Sportif Direktörü Leonardo, "Thiago Silva, haziranda sona erecek sözleşmesini uzatmayacak ve takımdan ayrılacak." ifadelerini kullandı.
Fransız basını, PSG'den ayrılacağı açıklanan Thiago Silva'yı Fenerbahçe'nin ilgilendiğini iddia etmişti.
Foot Mercato sitesi, 35 yaşındaki oyuncuya Milan ve Fenerbahçe'nin talip olduğunu belirtirken, sarı-lacivertlilerin yıldız isme menajeri aracılığıyla bir teklifte bulunduğu ifade edilmişti.
Bu sezon PSG forması ile 30 resmi maça çıkan Thiago Silva, 1 gol atıp 1 de asist yaptı. (Akşam)
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