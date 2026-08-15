Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'ten İngiltere çıkarması! Teklif geldi

Fenerbahçe'de golcü oyuncu Sidiki Cherif'in geleceğiyle ilgili hareketli saatler yaşanıyor. İngiltere'ye transfer görüşmeleri için giden genç futbolcu için Ipswich Town resmi teklif sunarken, sarı-lacivertliler 25 milyon euronun üzerinde bonservis bekliyor.

CHERIF İÇİN İNGİLTERE'DE KRİTİK GÖRÜŞMELER

Fenerbahçe forması giyen Sidiki Cherif, geleceğiyle ilgili görüşmeler yapmak üzere İngiltere'ye gitti. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre genç futbolcuyla Ipswich Town ve Coventry City ilgileniyor.

Fenerbahçe'de ise Cherif'in kiralanmasından ziyade oyuncunun geleceği konusunda farklı bir planlama yapılıyor.

İSMAİL KARTAL KİRALANMASINI İSTİYOR

Cherif için dikkat çeken bir diğer gelişme ise teknik direktör İsmail Kartal'ın görüşü oldu. Tecrübeli çalıştırıcının genç futbolcunun kiralanarak düzenli forma giymesini istediği belirtildi.

Ancak sarı-lacivertli yönetimin oyuncunun bonservisiyle ilgili değerlendirmesi de masada bulunuyor.

IPSWICH TOWN'DAN RESMİ TEKLİF

Premier Lig ekibi Ipswich Town, Sidiki Cherif için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. İngiliz kulübünün genç futbolcu için 20 milyon euro civarında bir ilk teklif sunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin ise bu rakamı yeterli bulmadığı ve Cherif'i 25 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeliyle satmayı planladığı aktarıldı.

AZİZ YILDIRIM SATIŞ YETKİSİ VERDİ

Sarı-lacivertli kulüpte Cherif'in geleceği konusunda satış seçeneğinin de ciddi şekilde değerlendirildiği belirtildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, transferden sorumlu Cihan Kamer'e oyuncunun transferi konusunda satış yetkisi verdiği ifade edildi.

Cihan Kamer'in iki kulüple temas halinde olduğu ve Fenerbahçe'nin beklentilerine yakın bir teklif gelmesi halinde transferin kısa süre içerisinde sonuçlanabileceği kaydedildi.

Chérif'in İngiltere'deki temaslarının ardından Fenerbahçe'nin önündeki seçenekler netleşecek.