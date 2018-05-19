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Fenerbahçe'de şok istifa

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.05.2018 09:08 | Son Güncelleme

Aykut Kocaman, maçtan sonra büyük ihtimalle istifa edecek. 53 yaşındaki çalıştırıcı, yeni yönetimin önünü açmak için böyle bir hamlede bulunacak.

Fenerbahçe'de şok istifa

Durumu genel kuruldan sonra netlik kazanacak olan Kocaman, önceki gün TRT Spor'da katıldığı programda bunun sinyallerini şu sözlerle vermişti: "2-3 gün düşünüp karar vereceğim. Sözleşmem 1 yıl daha devam ediyor; ancak burada sözleşme sürelerine çok bağlı değiliz, Ciddi bir seçim süreci var. Bakacağız."

Taraftara çağrı

Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcular, Kadıköy'de Atiker Konyaspor'la oynayacakları son maçta tribün desteği istedi. Kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal, taraftarlara "Maça gelin" çağrısı yaparken, bazı futbolcular ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tribünlerin tamamen dolması için özel çaba sarf ediyorlar. (FOTOMAÇ)
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