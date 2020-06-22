SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de stopere David Luiz sürprizi

Fenerbahçe'de stopere David Luiz sürprizi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.06.2020 10:52 | Son Güncelleme

Brezilyalı stoper, Arsenal ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamadı. İngiliz ve Portekiz basınına göre Luiz'e Benfica talip ancak çok düşük bir maaş teklifiyle. Fenerbahçe daha cazip bir öneriyle işi bitirebilir.

Ali Koç döneminde savunmanın göbeğine Diego Reyes, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Zanka, Adil Rami ve Simon Falette transferleri yapıldı. Ancak defanstaki sıkıntı bir türlü çözülemedi. Yönetim, transfer politikasında gençlere yönelse de hem savunmayı toparlayacak hem de geriden takımı yönlendirecek tecrübeli bir isim alınması bekleniyor. Bir numaralı aday, Arsenal'in ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı David Luiz...

EN AZ İKİ YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

33 yaşındaki oyuncunun takımıyla sözleşmesi bitiyor. İngiliz ekibi, Brezilyalı stopere 1 senelik kontrat önerdi. Deneyimli savunmacı ise en az 2 senelik sözleşme isteyince görüşmeler tıkandı. Portekiz ve İngiliz basınına göre David Luiz'e Benfica ve Fenerbahçe de talip. Ancak Sambacı'nın eski takımı Benfica'nın çok düşük bir maaş önerdiği ve Luiz'in bunu kabul etme ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.

3,5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLEBİLİR

Fenerbahçe'nin, David Luiz'e daha cazip bir teklif sunması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, 33 yaşındaki stoperin istediği gibi 2 yıllık bir sözleşmeyle kapıyı çalmaya hazırlanıyor. Bonservis ödenmeyecek olan Luiz'e imza parasıyla birlikte senelik 3.5 milyon Euro teklif edilebilir. Yönetim, David Luiz'in gelmesi halinde, Brezilya Milli Takımı'ndan arkadaşı Luiz Gustavo ile iyi bir uyum yakalayacağına inanıyor.

DAVID DEIN DEVREYE GİREBİLİR

Sarı-Lacivertliler'in David Luiz'i ikna etmek için önemli bir kozu olacak. Arsenal'da uzun yıllar yöneticilik yapan ve halen kulüp içinde etkili olan David Dein, Ali Koç'un yakın arkadaşı. İngiliz yönetici, Türkiye'de birçok kez Koç'un konuğu oldu. Sarı-Lacivertliler'in Luiz konusunda ısrarcı olması halinde, Dein, devreye girebilir. David Dein, Brezilyalı yıldızı Ali Koç ile bir araya getirip, Fenerbahçe'ye imza atması için ikna etmeye çalışabilir. (Akşam)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladıAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
''Sözün bittiği yerdeyiz''''Sözün bittiği yerdeyiz''
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

İspat etsin, yorumculuğu bırakırım

İspat etsin, yorumculuğu bırakırım

Galatasaray'a ağır darbe!

Galatasaray'a ağır darbe!

''Türkiye'yi uyarıyorum''

''Türkiye'yi uyarıyorum''

''Galatasaray'a operasyon yapıldı''

''Galatasaray'a operasyon yapıldı''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Dev maç şifresiz yayınlanacak!

Dev maç şifresiz yayınlanacak!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'ye Kevin Strootman, önerisi

Marsilya'dan F.bahçe'ye flaş teklif! "Bedavaya alın..."

Fenerbahçe'de stopere David Luiz sürprizi

F.Bahçe defansına dünya yıldızı!

Fenerbahçe'nin serileri altüst oldu!

Fenerbahçe'nin serileri altüst oldu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar: Takımın üstünde ölü toprağı var

''Takımın üstünde ölü toprağı var''

Hasan Ali Kaldırım: Sözün bittiği yerdeyiz

''Sözün bittiği yerdeyiz''

Kasımpaşa, 8 yıl sonra Fenerbahçe’yi mağlup etti

Kasımpaşa 8 yıl sonra güldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.