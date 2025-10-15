Fenerbahçe'de sürpriz kadro dışı iddiası! İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından...

Fenerbahçe'de kadro dışı gündemi son sürat devam ediyor. Milli arada İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u süresiz olarak kadro dışı bırakan sarı-lacivertlilerden bir hamle daha geleceği iddia edildi.

"BİRKAÇ KAYNAKTAN DUYDUM!"

Mehmet Demirkol, "Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncuların içinde Mert Hakan Yandaş da var. Birkaç kaynaktan bunu duydum. Domenico Tedesco, Mert Hakan'ı istememiş." ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertlilerden henüz bu iddiaya ilişkin bir yalanlama gelmedi.

İRFAN CAN KAHVECİ VE CENK TOSUN KADRO DIŞI KALMIŞTI

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kaldığını açıklamıştı. Kadro dışı kararı Sadettin Saran'ın, Domenico Tedesco’nun ve ilgili yönetim kurulu üyeleri tarafından tüm futbolcularla görüşülerek sürdürülen sürecin sonunda alındığı söylenmişti.