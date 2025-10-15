SPOR

Fenerbahçe'de sürpriz kadro dışı iddiası! İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından...

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalmasının ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Mehmet Demirkol, sarı-lacivertlilerde bir kadro dışı kararının daha alındığını ve bu ismin Mert Hakan Yandaş olduğunu söyledi.

Emre Şen
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de kadro dışı gündemi son sürat devam ediyor. Milli arada İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u süresiz olarak kadro dışı bırakan sarı-lacivertlilerden bir hamle daha geleceği iddia edildi.

"BİRKAÇ KAYNAKTAN DUYDUM!"

Fenerbahçe de sürpriz kadro dışı iddiası! İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun un ardından... 1

Mehmet Demirkol, "Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncuların içinde Mert Hakan Yandaş da var. Birkaç kaynaktan bunu duydum. Domenico Tedesco, Mert Hakan'ı istememiş." ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertlilerden henüz bu iddiaya ilişkin bir yalanlama gelmedi.

İRFAN CAN KAHVECİ VE CENK TOSUN KADRO DIŞI KALMIŞTI

Fenerbahçe de sürpriz kadro dışı iddiası! İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun un ardından... 2

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kaldığını açıklamıştı. Kadro dışı kararı Sadettin Saran'ın, Domenico Tedesco’nun ve ilgili yönetim kurulu üyeleri tarafından tüm futbolcularla görüşülerek sürdürülen sürecin sonunda alındığı söylenmişti.

