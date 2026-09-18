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Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! Oğuz Çetin yerine sürpriz isim

Fenerbahçe'nin idari yapılanmasında önemli bir değişimin gündemde olduğu belirtildi. Futbol Direktörü Oğuz Çetin'le yolların ayrılması beklenirken, aynı görev için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! Oğuz Çetin yerine sürpriz isim
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de sezon devam ederken idari yapılanmaya ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aziz Yıldırım döneminde Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Oğuz Çetin'le kısa süre içerisinde yolların ayrılmasının gündemde olduğu ve yerine yeni bir ismin düşünüldüğü öne sürüldü.

OĞUZ ÇETİN'LE YOLLAR AYRILIYOR

Fenerbahçe de taşlar yerinden oynuyor! Oğuz Çetin yerine sürpriz isim 1

Fenerbahçe'de Futbol Direktörü olarak görevlendirilen Oğuz Çetin'in geleceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Sözcü'nün haberine göre, sarı-lacivertli yönetimin Çetin'le kısa süre içerisinde yolları ayırmayı değerlendirdiği ifade edildi.

Oyuncu satışlarından beklediği ekonomik katkıyı sağlayamayan Fenerbahçe yönetiminde bu durumun rahatsızlık yarattığı belirtiliyor. Takım, teknik heyet ve yönetim arasındaki iletişim trafiğinin de istenilen seviyede olmadığı düşünülürken, seçim sonrasında Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Oğuz Çetin'le yolların ayrılmasının gündemde olduğu kulislerde konuşuluyor.

HASAN ÇETİNKAYA TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Fenerbahçe de taşlar yerinden oynuyor! Oğuz Çetin yerine sürpriz isim 2

Oğuz Çetin'in yerine düşünülen ilk isimlerden birinin Fenerbahçe'nin eski Futbol Direktörü Hasan Çetinkaya olduğu belirtildi.

Belçika ekibi Westerlo'da 2. başkanlık görevini sürdüren Çetinkaya'ya teklif götürüldüğü ancak deneyimli yöneticinin bu teklifi kabul etmediği aktarıldı.

GÜNDEME AHMET ERZURUMLU GELDİ

Fenerbahçe de taşlar yerinden oynuyor! Oğuz Çetin yerine sürpriz isim 3

Hasan Çetinkaya'dan sonuç alınamamasının ardından Fenerbahçe'nin gündemine bu kez Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir isim geldi.

TFF'de 10 yılı aşkın süredir görev yapan ve transfer süreçlerinden sorumlu Tescil İşleri Direktörü Ahmet Erzurumlu'nun, Futbol Direktörlüğü için düşünülen isimler arasında yer aldığı belirtildi.

SEÇİM SÜRECİ ADAYLARI ETKİLİYOR

Fenerbahçe de taşlar yerinden oynuyor! Oğuz Çetin yerine sürpriz isim 4

Fenerbahçe'nin sezon sonunda yeniden seçime gitmesinin de idari yapılanmayla ilgili süreçte belirleyici olduğu ifade edildi. Kulüpte seçim ihtimali nedeniyle oluşan belirsizlik ve kaos havasının, göreve gelmesi düşünülen isimlerin karar verme sürecini etkilediği öne sürüldü.

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Aziz Yıldırım Hasan Çetinkaya fenerbahçe Oğuz Çetin
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