Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! Oğuz Çetin yerine sürpriz isim

Fenerbahçe'de sezon devam ederken idari yapılanmaya ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aziz Yıldırım döneminde Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Oğuz Çetin'le kısa süre içerisinde yolların ayrılmasının gündemde olduğu ve yerine yeni bir ismin düşünüldüğü öne sürüldü.

OĞUZ ÇETİN'LE YOLLAR AYRILIYOR

Fenerbahçe'de Futbol Direktörü olarak görevlendirilen Oğuz Çetin'in geleceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Sözcü'nün haberine göre, sarı-lacivertli yönetimin Çetin'le kısa süre içerisinde yolları ayırmayı değerlendirdiği ifade edildi.

Oyuncu satışlarından beklediği ekonomik katkıyı sağlayamayan Fenerbahçe yönetiminde bu durumun rahatsızlık yarattığı belirtiliyor. Takım, teknik heyet ve yönetim arasındaki iletişim trafiğinin de istenilen seviyede olmadığı düşünülürken, seçim sonrasında Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Oğuz Çetin'le yolların ayrılmasının gündemde olduğu kulislerde konuşuluyor.

HASAN ÇETİNKAYA TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Oğuz Çetin'in yerine düşünülen ilk isimlerden birinin Fenerbahçe'nin eski Futbol Direktörü Hasan Çetinkaya olduğu belirtildi.

Belçika ekibi Westerlo'da 2. başkanlık görevini sürdüren Çetinkaya'ya teklif götürüldüğü ancak deneyimli yöneticinin bu teklifi kabul etmediği aktarıldı.

GÜNDEME AHMET ERZURUMLU GELDİ

Hasan Çetinkaya'dan sonuç alınamamasının ardından Fenerbahçe'nin gündemine bu kez Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir isim geldi.

TFF'de 10 yılı aşkın süredir görev yapan ve transfer süreçlerinden sorumlu Tescil İşleri Direktörü Ahmet Erzurumlu'nun, Futbol Direktörlüğü için düşünülen isimler arasında yer aldığı belirtildi.

SEÇİM SÜRECİ ADAYLARI ETKİLİYOR

Fenerbahçe'nin sezon sonunda yeniden seçime gitmesinin de idari yapılanmayla ilgili süreçte belirleyici olduğu ifade edildi. Kulüpte seçim ihtimali nedeniyle oluşan belirsizlik ve kaos havasının, göreve gelmesi düşünülen isimlerin karar verme sürecini etkilediği öne sürüldü.