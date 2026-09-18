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Zeki Çelik'ten Dusan Tadic'e farklı tarife! Juventus Nijmegen'i geçti

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Juventus, sahasında NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup ederek turnuvaya farklı bir galibiyetle başladı.

Zeki Çelik'ten Dusan Tadic'e farklı tarife! Juventus Nijmegen'i geçti
Burak Kavuncu
Zeki Çelik

Zeki Çelik

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Juventus
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftası Juventus ile NEC Nijmegen arasındaki mücadeleyle devam etti. Torino temsilcisi, sahasında konuk ettiği Hollanda ekibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederken Zeki Çelik ve Dusan Tadic 90 dakika boyunca birbirlerine rakip oldu.

JUVENTUS'TAN FARKLI GALİBİYET

Karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koyan Juventus, NEC Nijmegen karşısında gol perdesini 9. dakikada Nicolas Gonzalez ile açtı. 24. dakikada Kerim-Sam Alajbegovic'in golüyle farkı ikiye çıkaran İtalyan ekibi, 35. dakikada Nick Woltemade'nin penaltıdan attığı golle soyunma odasına 3-0 üstün gitti.

İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan Juventus, 75. dakikada Zeki Çelik'in golüyle skoru 4-0'a taşıdı. Randal Kolo Muani ise 82. dakikada attığı golle maçın sonucunu belirledi: 5-0.

ZEKİ ÇELİK VE TADİC 90 DAKİKA SAHADA

Zeki Çelik ten Dusan Tadic e farklı tarife! Juventus Nijmegen i geçti 1

Karşılaşmanın dikkat çeken detaylarından biri de Zeki Çelik ile Dusan Tadic'in rakip olarak sahaya çıkması oldu. Juventus forması giyen milli futbolcu ile NEC Nijmegen'in deneyimli yıldızı mücadeleyi 90 dakika tamamladı.

NEC Nijmegen kadrosunda bulunan milli futbolcular Ahmetcan Kaplan ve Emre Mor ise karşılaşmada süre alamadı.

JUVENTUS AVRUPA LİGİ'NE 3 PUANLA BAŞLADI

Zeki Çelik ten Dusan Tadic e farklı tarife! Juventus Nijmegen i geçti 2

Juventus, aldığı farklı galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla giriş yaptı. NEC Nijmegen ise ilk haftayı puansız kapattı.

Turnuvanın ikinci haftasında Juventus, Celta Vigo deplasmanında galibiyet arayacak. NEC Nijmegen ise sahasında Levski Sofya'yı konuk edecek.

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