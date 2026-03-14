Fenerbahçe'de Tedesco ve Devin Özek için karar verildi!

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük karşılaşmasında alınan mağlubiyet sonrası toplantılar arka arkaya geldi. Maçın ardından sıcağı sıcağına 'Acil' koduyla toplanan yönetim kurulu, bugün teknik direktör Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile bir araya geldi. Toplantının ardından karar resmen açıklandı...

Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında dün akşam Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır bir yara alırken, bu mağlubiyet beraberinde taşları da yerinden oynattı. Hem dün gece hem de bugün öyle saatlerinden itibaren yapılan görüşmelerde karar alındı.

TEDESCO VE ÖZEK İLE İLGİLİ KARAR VERİLDİ! "DEVAM EDİYORUZ..."

Fenerbahçe’de yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Başkan Sadettin Saran açıklamalarda bulundu...

Sadettin Saran: "Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık ve üzüldük. Bugün buradayız ve bunları konuştuk. Söyleyecek başka bir şey yok. Hoca ve Devin Özek ile devam ediyoruz. Gereken ültimatomlar verildi."

"KARARIMIZI SİZE TEBLİĞ EDECEĞİZ..."

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre; Sadettin Saran, Tedesco, Devin Özek ve Berke Çelebi ile yaptığı görüşmenin ardından Özek ve Çelebi’yi odadan çıkardı ve Tedesco ile bire bir görüşme gerçekleştirdi. Özek ve Çelebi’ye 'Kararımızı akşam size tebliğ edeceğiz' denildi.

ÖZEK VE TEDESCO BİNADAN AYRILMIŞTI!

Dün geceki mağlubiyet ve Şampiyonluk yolunda alınan ağır darbenin raporunu isteyen Başkan Sadettin Saran'a Tedesco ve Devin Özek sunum gerçekleştirdi. Raporlarının ardından saat 18.00 sularında kulüp binasından ayrıldı.

İkilinin toplantıdan ayrılmasının ardından yönetim kurulu kendi içerisinde toplantı gerçekleştirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eczacıbaşı Dynavit normal sezonu galibiyetle tamamladıEczacıbaşı Dynavit normal sezonu galibiyetle tamamladı
Kocaelispor’da sezonun en düşük seyirci sayısıKocaelispor’da sezonun en düşük seyirci sayısı
Anahtar Kelimeler:
Sadettin Saran son dakika fenerbahçe toplantı Devin Özek Domenico Tedesco
En Çok Okunan Haberler
İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

