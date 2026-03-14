Fenerbahçe'de Tedesco ve Devin Özek için karar verildi!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında dün akşam Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır bir yara alırken, bu mağlubiyet beraberinde taşları da yerinden oynattı. Hem dün gece hem de bugün öyle saatlerinden itibaren yapılan görüşmelerde karar alındı.

TEDESCO VE ÖZEK İLE İLGİLİ KARAR VERİLDİ! "DEVAM EDİYORUZ..."

Fenerbahçe’de yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Başkan Sadettin Saran açıklamalarda bulundu...

Sadettin Saran: "Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık ve üzüldük. Bugün buradayız ve bunları konuştuk. Söyleyecek başka bir şey yok. Hoca ve Devin Özek ile devam ediyoruz. Gereken ültimatomlar verildi."

"KARARIMIZI SİZE TEBLİĞ EDECEĞİZ..."

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre; Sadettin Saran, Tedesco, Devin Özek ve Berke Çelebi ile yaptığı görüşmenin ardından Özek ve Çelebi’yi odadan çıkardı ve Tedesco ile bire bir görüşme gerçekleştirdi. Özek ve Çelebi’ye 'Kararımızı akşam size tebliğ edeceğiz' denildi.

ÖZEK VE TEDESCO BİNADAN AYRILMIŞTI!

Dün geceki mağlubiyet ve Şampiyonluk yolunda alınan ağır darbenin raporunu isteyen Başkan Sadettin Saran'a Tedesco ve Devin Özek sunum gerçekleştirdi. Raporlarının ardından saat 18.00 sularında kulüp binasından ayrıldı.

İkilinin toplantıdan ayrılmasının ardından yönetim kurulu kendi içerisinde toplantı gerçekleştirdi.