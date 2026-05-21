Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik servetiyle gündemde! ''5 kişiye yetecek miras kaldı''

Amerika'da kızı Anjelik Calvin ile birlikte yaşadığı evinde hayatını kaybeden Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Ahu Tuğba'nın vefatı sinema dünyasını yasa boğmuştu. Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yaparak geçirdiği zor günleri gözler önüne seriyordu.

İSTANBUL'A GELDİ

Annesinin vefatıyla zor günler yaşayan Anjelik, İstanbul'a geldi. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, bir etkinliğe katıldı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Annenizin kopyasısınız, çok benziyorsunuz!' diyen gazetecilere Anjelik, "Benzemiyorum. Ben annemin sümüğü bile olamam" dedi.

"KANLI YASTIĞI SAKLAMIŞIM"

Ayrıca Anjelik, "Amerika'daki evde psikolojik travma atlattım. Otelde kaldım. 20- 30 bin doların üstünde babam harcamıştır. Evimi fareler basmıştı. Acaba ev lanetlendi mi dedim. Bütün binayı basmış meğer. Annemin öldüğü yatak bir de karşımda durunca, zaten kanlı yastığı vs hepsini saklamışım. Her şey gitmiş. Travma atlattım"

"5 KİŞİYE YETECEK MİRASI KALDI"

Anjelik, "Annemin hatıralarını da saklayamadım hepsini çalmışlar. Kaos gibiydi. Annemden hiçbir şey kalmazsa bile terlikleri var. Pembe anne geceliği var. 5 kişiye yetecek mirası kaldı, günah rakamı söyleyemem. Annemin ölü bedenini gördüm o kadar değeri yok ki keşke annem hayatta olsaydı. Annelerinizin değerini bilin"