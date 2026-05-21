TFF kararını açıkladı! 2 kulüp resmen küme düşürüldü

Bölgesel Amatör Lig’de büyük yankı uyandıran Kurtalanspor - Şırnak Petrolspor maçının faturası ağır oldu. Şike iddiaları sonrası iki takım küme düşürüldü, kulüp yöneticileri futboldan men edildi, futbolculara ise bir yıl ceza verildi.

Cevdet Berker İşleyen

Bölgesel Amatör Lig’de sezonun en çok tartışılan karşılaşmalarından biriyle ilgili karar açıklandı. Kurtalanspor’un, Şırnak Petrolspor karşısında 4-1 geriden gelerek 5-4 kazandığı mücadele sonrası başlayan şike iddiaları ağır yaptırımlarla sonuçlandı. TFF’nin Etik Kurulu incelemesinin ardından iki kulüp de küme düşürüldü.

SKOR KISA SÜREDE ŞÜPHELERİ ARTIRDI

BAL 1. Grup’ta 3 Mayıs Pazar günü oynanan mücadelede Şırnak Petrolspor, maçın 70. dakikasına 4-1 üstün girdi. Ancak kalan bölümde peş peşe gelen gollerle Kurtalanspor sahadan 5-4 galip ayrıldı ve ligde kalmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından ortaya çıkan görüntüler futbol kamuoyunda büyük tepki topladı. Şırnak Petrolspor Kulüp Başkanı’nın teknik ekibe müdahalede bulunduğu iddiaları gündeme gelirken, maç kısa sürede “şike” tartışmalarının odağı haline geldi.

SORUŞTURMA YARGIYA TAŞINDI

Mücadelede yaşanan sıra dışı gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. Türkiye Futbol Federasyonu da karşılaşmayı Etik Kurulu’na sevk ederek kapsamlı inceleme başlattı.

Özellikle son dakikalarda yenen goller ve maç sonunda bazı futbolcuların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar, “maç satışı” iddialarını daha da büyüttü.

KÜME DÜŞÜRÜLDÜLER

Yapılan incelemelerin ardından Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor’un küme düşürülmesine karar verildi. Ayrıca kulüp başkanları ve yöneticilerine futboldan men cezası uygulanırken, karşılaşmada yer alan futbolcuların da bir yıl süreyle ceza aldığı öğrenildi.

Karar, amatör futbol camiasında geniş yankı uyandırırken, BAL tarihinde uzun süre konuşulacak dosyalardan biri olarak değerlendiriliyor.

