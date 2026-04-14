Fenerbahçe'de TFF sürprizi! O görüntülerle gittiler

Fenerbahçe, Süper Lig’de sezonun son düzlüğüne girilirken dikkat çeken bir adım attı. Lider Galatasaray ile puan farkını 2’ye indiren sarı-lacivertliler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun kapısını çaldı.

TFF'YE TOPLU ZİYARET

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe Yönetimi, federasyona kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Kritik haftalara girilirken yapılan bu hamle, kulübün sezonun geri kalanına dair beklentilerini net şekilde ortaya koydu.

HAKEM KARARLARI DOSYA HALİNDE SUNULDU

Sarı-lacivertliler, sezon başından itibaren oynanan maçlarda yaşanan hakem hatalarını detaylı bir şekilde derledi. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe karşılaşmalarındaki tartışmalı pozisyonlar, video kayıtlarıyla birlikte federasyona iletildi.

Özellikle Fenerbahçe’nin puan kayıplarına neden olduğu düşünülen aleyhte kararlar da hazırlanan dosyada yer aldı.

PERŞEMBE GÜNÜ YENİ GÖRÜŞME

Fenerbahçe Yönetimi’nin temasları bununla sınırlı kalmayacak. Sarı-lacivertliler, Perşembe günü bir kez daha TFF ile bir araya gelmeyi planlıyor.

Bu görüşmede Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile yapılacak toplantıda, ligin kalan 5 haftasında daha adil bir yönetim anlayışı talep edilecek. Ayrıca VAR sisteminde her kulüpten bir gözlemcinin bulunması önerisi de gündeme getirilecek.