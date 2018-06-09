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İşte Comolli'nin transfer listesi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.06.2018 20:07 | Son Güncelleme

enerbahçe, Finansal Fair Play nedeniyle boştaki yıldızlara ve kiralık oyunculara yönelmeyi planlıyor. İşte Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki isimler...

Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor!

İşte Comolli'nin transfer listesi

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ROTA YİNE OSPINA | Kolombiyalı kaleci için geçtiğimiz sezon yapılan girişimler sonuçsuz kalmıştı. Arsenal'le yakın ilişkileri bulunan Comolli, bu kez işi bitirmeye kararlı.

ROTA YİNE OSPINA | Kolombiyalı kaleci için geçtiğimiz sezon yapılan girişimler sonuçsuz kalmıştı. Arsenal'le yakın ilişkileri bulunan Comolli, bu kez işi bitirmeye kararlı.
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İngiliz ekibinin Leverkusen'den Leno'yla anlaşmaya yakın olması, Ospina'nın ayrılmasını neredeyse kesinleştirdi. Kameni'den umduğunu bulamayan Kanarya, Kolombiyalı eldivenle kaleyi emin ellere teslim etmeye kararlı.

İngiliz ekibinin Leverkusen'den Leno'yla anlaşmaya yakın olması, Ospina'nın ayrılmasını neredeyse kesinleştirdi. Kameni'den umduğunu bulamayan Kanarya, Kolombiyalı eldivenle kaleyi emin ellere teslim etmeye kararlı.
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MILAN BADELJ ÇILGINLIĞI | Aykut Kocaman'la yolların ayrılması bekleniyor ama onun çok istediği Hırvat orta saha oyuncusuna imza attırılabilir.

MILAN BADELJ ÇILGINLIĞI | Aykut Kocaman'la yolların ayrılması bekleniyor ama onun çok istediği Hırvat orta saha oyuncusuna imza attırılabilir.
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Ancak bunu yapmak kolay değil. Fiorentina ile olan opsiyonunu kullanmayan ve boşa çıkan 29 yaşındaki yıldıza kısa sürede teklif yağdı.

Ancak bunu yapmak kolay değil. Fiorentina ile olan opsiyonunu kullanmayan ve boşa çıkan 29 yaşındaki yıldıza kısa sürede teklif yağdı.
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Milan ve Sevilla'nın ardından Spartak Moskova da Badelj'in menaceriyle temasa geçti. Hırvat oyuncuya Fenerbahçe de teklif yapmaya hazırlanıyor.

Milan ve Sevilla'nın ardından Spartak Moskova da Badelj'in menaceriyle temasa geçti. Hırvat oyuncuya Fenerbahçe de teklif yapmaya hazırlanıyor.
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JACK WILSHERE HAREKATI | İngiliz yıldız, sezon başında ve devre arasında Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Ancak Wilshere, sezonu Arsenal'da tamamlamayı seçti.

JACK WILSHERE HAREKATI | İngiliz yıldız, sezon başında ve devre arasında Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Ancak Wilshere, sezonu Arsenal'da tamamlamayı seçti.
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Damien Comolli; Dünya Kupası'na gidemediği için yıkılan, kulübüyle yeni sözleşme de imzalamayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla bizzat görüşecek.

Damien Comolli; Dünya Kupası'na gidemediği için yıkılan, kulübüyle yeni sözleşme de imzalamayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla bizzat görüşecek.
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Wilshere'ın Premier Lig'den de birçok talibi bulunuyor. Bu nedenle Comolli'nin önceliği İngiliz yıldız olacak.

Wilshere'ın Premier Lig'den de birçok talibi bulunuyor. Bu nedenle Comolli'nin önceliği İngiliz yıldız olacak.
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STOPERE BARÇA'DAN THOMAS VERMAELEN | ​Belkiça'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Vermaelen, bu yaz Barcelona'dan ayrılacak. Eğer 32 yaşındaki stoper ile anlaşma sağlanırsa, Katalan devini ikna etmek için Ali Koç devreye girecek.

STOPERE BARÇA'DAN THOMAS VERMAELEN | ​Belkiça'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Vermaelen, bu yaz Barcelona'dan ayrılacak. Eğer 32 yaşındaki stoper ile anlaşma sağlanırsa, Katalan devini ikna etmek için Ali Koç devreye girecek.
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Yeni başkan, şirketi Beko'nun sponsorluğu sayesinde Barcelona ile sıcak ilişkiler kurmuştu. Ali Koç, 1 yıllık sözleşmesi bulunan Belçikalı'nın bonservisi konusunda kolaylık sağlanması isteyecek.

Yeni başkan, şirketi Beko'nun sponsorluğu sayesinde Barcelona ile sıcak ilişkiler kurmuştu. Ali Koç, 1 yıllık sözleşmesi bulunan Belçikalı'nın bonservisi konusunda kolaylık sağlanması isteyecek.
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YENİ JOKER DENIS SUAREZ | ​Fenerbahçe, Barcelona'nın kapısını sadece Vermaelen için çalmayacak. Denis Suarez de Sarı-Lacivertliler'in listesinde.

YENİ JOKER DENIS SUAREZ | ​Fenerbahçe, Barcelona'nın kapısını sadece Vermaelen için çalmayacak. Denis Suarez de Sarı-Lacivertliler'in listesinde.
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24 yaşındaki oyuncu, Comolli'nin gözdelerinden biri. Hem kanatlarda, hem de forvet arkası ve orta sahada görev yapan Suarez tam bir joker.

24 yaşındaki oyuncu, Comolli'nin gözdelerinden biri. Hem kanatlarda, hem de forvet arkası ve orta sahada görev yapan Suarez tam bir joker.
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FFP nedeniyle bonservisiyle alınması zor. Ancak satın alma opsiyonuyla kiralanması için girişimler kısa sürede başlayabilir.

FFP nedeniyle bonservisiyle alınması zor. Ancak satın alma opsiyonuyla kiralanması için girişimler kısa sürede başlayabilir.
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BEDAVA YETENEK BAMBA | Jonathan Bamba, geride kalan sezondaki performansıyla Fransa Ligi'nde en dikkat çeken isimlerden biri oldu. St.Etienne formasıyla 34 maçta 7 gol atıp, 10 asist yaptı.

BEDAVA YETENEK BAMBA | Jonathan Bamba, geride kalan sezondaki performansıyla Fransa Ligi'nde en dikkat çeken isimlerden biri oldu. St.Etienne formasıyla 34 maçta 7 gol atıp, 10 asist yaptı.
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Bonservisi elinde olan 22 yaşındaki oyuncu, Comolli'nin transferini en çok istediği isimlerden biri...

Bonservisi elinde olan 22 yaşındaki oyuncu, Comolli'nin transferini en çok istediği isimlerden biri...
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Fransız yıldızın talibi çok. Ancak Comolli, vatandaşını ikna edebilmek için elinden geleni yapmaya kararlı...

Fransız yıldızın talibi çok. Ancak Comolli, vatandaşını ikna edebilmek için elinden geleni yapmaya kararlı...
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