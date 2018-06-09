Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor!

İşte Comolli'nin transfer listesi

1 / 16 ROTA YİNE OSPINA | Kolombiyalı kaleci için geçtiğimiz sezon yapılan girişimler sonuçsuz kalmıştı. Arsenal'le yakın ilişkileri bulunan Comolli, bu kez işi bitirmeye kararlı.

2 / 16 İngiliz ekibinin Leverkusen'den Leno'yla anlaşmaya yakın olması, Ospina'nın ayrılmasını neredeyse kesinleştirdi. Kameni'den umduğunu bulamayan Kanarya, Kolombiyalı eldivenle kaleyi emin ellere teslim etmeye kararlı.

3 / 16 MILAN BADELJ ÇILGINLIĞI | Aykut Kocaman'la yolların ayrılması bekleniyor ama onun çok istediği Hırvat orta saha oyuncusuna imza attırılabilir.

4 / 16 Ancak bunu yapmak kolay değil. Fiorentina ile olan opsiyonunu kullanmayan ve boşa çıkan 29 yaşındaki yıldıza kısa sürede teklif yağdı.

5 / 16 Milan ve Sevilla'nın ardından Spartak Moskova da Badelj'in menaceriyle temasa geçti. Hırvat oyuncuya Fenerbahçe de teklif yapmaya hazırlanıyor.

6 / 16 JACK WILSHERE HAREKATI | İngiliz yıldız, sezon başında ve devre arasında Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Ancak Wilshere, sezonu Arsenal'da tamamlamayı seçti.

7 / 16 Damien Comolli; Dünya Kupası'na gidemediği için yıkılan, kulübüyle yeni sözleşme de imzalamayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla bizzat görüşecek.

8 / 16 Wilshere'ın Premier Lig'den de birçok talibi bulunuyor. Bu nedenle Comolli'nin önceliği İngiliz yıldız olacak.

9 / 16 STOPERE BARÇA'DAN THOMAS VERMAELEN | ​Belkiça'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Vermaelen, bu yaz Barcelona'dan ayrılacak. Eğer 32 yaşındaki stoper ile anlaşma sağlanırsa, Katalan devini ikna etmek için Ali Koç devreye girecek.

10 / 16 Yeni başkan, şirketi Beko'nun sponsorluğu sayesinde Barcelona ile sıcak ilişkiler kurmuştu. Ali Koç, 1 yıllık sözleşmesi bulunan Belçikalı'nın bonservisi konusunda kolaylık sağlanması isteyecek.

11 / 16 YENİ JOKER DENIS SUAREZ | ​Fenerbahçe, Barcelona'nın kapısını sadece Vermaelen için çalmayacak. Denis Suarez de Sarı-Lacivertliler'in listesinde.

12 / 16 24 yaşındaki oyuncu, Comolli'nin gözdelerinden biri. Hem kanatlarda, hem de forvet arkası ve orta sahada görev yapan Suarez tam bir joker.

13 / 16 FFP nedeniyle bonservisiyle alınması zor. Ancak satın alma opsiyonuyla kiralanması için girişimler kısa sürede başlayabilir.

14 / 16 BEDAVA YETENEK BAMBA | Jonathan Bamba, geride kalan sezondaki performansıyla Fransa Ligi'nde en dikkat çeken isimlerden biri oldu. St.Etienne formasıyla 34 maçta 7 gol atıp, 10 asist yaptı.

15 / 16 Bonservisi elinde olan 22 yaşındaki oyuncu, Comolli'nin transferini en çok istediği isimlerden biri...