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Fenerbahçe'de Volkan Demirel sahaya indi! Mehmet Ekici şaşırttı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.09.2019 08:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübünün teknik heyette görev yapacağını açıkladığı eski kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımın dün akşam antrenmanında görev yaptı. Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri'nde dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman saat 19.00’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda pas çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı.

Brezilyalı yıldız, kazanan takımla birlikte galibiyet pozu da verdi. Öğle saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gelerek teknik direktör Ersun Yanal ve diğer antrenörlerle bir araya gelen Volkan Demirel daha sonra yeni transfer Luiz Gustavo’yu karşıladı.

Brezilyalı oyuncuya takım ve kulüp hakkında bilgi veren Demirel, antrenör eşofmanlarını giyerek eski takım arkadaşlarıyla bir araya geldi ve teknik heyetle birlikte ilk antrenmanına çıktı. Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabından ''Aynı tutkuyla hep birlikte yeni yolculuklara!'' paylaşımı yapıldı ve tecrübeli isme yeni görevinde başarı dileğinde bulunuldu.

MEHMET EKİCİ'NİN GÖRÜNTÜSÜ ŞAŞIRTTI

Volkan Demirel, teknik heyet tarafından oyuncularla buluşturulduğu an dikkat çeken bir görüntü göze çarptı. Tüm takım, Demirel'i alkışlarken Mehmet Ekici'nin kollarını arkaya alıp beklemesi dikkat çekti.


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Gustavo ve Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktıGustavo ve Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı
Gustavo, Can Bartu Tesisleri’ni gezdiGustavo, Can Bartu Tesisleri’ni gezdi
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Fenerbahçe ersun yanal mehmet ekici volkan demirel

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