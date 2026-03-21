Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk ayrılığı netleşti! Londra yolu göründü

FENERBAHÇE’DE İLK AYRILIK NETLEŞTİ: EDSON ALVAREZ YOLCU!

Fenerbahçe’de gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden hız kazanırken, takımdan ayrılacak ilk isim de belli oldu. Sarı-lacivertli yönetim, sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez ile yollarını ayırma kararı aldı. Beklentilerin altında kalan tecrübeli futbolcu için belirlenen opsiyon şartlarının kullanılmayacağı öğrenildi.

PERFORMANSI İSTİKRAR SAĞLAMADI!

Ayrılık kararının arkasındaki en temel nedenin, Alvarez’in sözleşmesinde yer alan 22 milyon euroluk ağır satın alma opsiyonu olduğu belirtiliyor. Bu sezon sakatlık problemleri nedeniyle istikrarlı bir görüntü çizemeyen ve sahada olduğu anlarda da beklenen etkiyi yaratamayan Alvarez, 17 maçta görev alırken sadece 1 asistlik katkı sağlayabildi. Sarı-lacivertli kurmaylar, yüksek maliyeti ve düşük verimi göz önüne alarak bu devasa yatırımın riskine girmeme noktasında birleşti.

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte West Ham United’a geri dönecek olan Edson Alvarez’in vedası, Fenerbahçe’nin orta saha rotasyonunda yeni bir transfer hamlesinin de habercisi oldu. Meksikalı oyuncudan boşalacak kontenjan ve bütçeyi daha verimli kullanmak isteyen yönetim, şimdiden alternatif isimler üzerine yoğunlaştı. Alvarez’in takımdan ayrılacak olmasıyla birlikte, sarı-lacivertlilerde yaz transfer döneminin oldukça hareketli geçeceği kesinleşmiş oldu.