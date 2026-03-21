Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk ayrılığı netleşti! Londra yolu göründü

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk bileti kesildi! Sarı-lacivertli yönetim, West Ham United’dan büyük umutlarla kiralanan ancak sakatlıklar ve düşük formuyla beklentilerin uzağında kalan Edson Alvarez ile yollarını ayırma kararı aldı. 22 milyon euroluk dev satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alan Kanarya, Meksikalı yıldızı sezon sonunda İngiltere’ye geri gönderiyor.

Burak Kavuncu
Edson Alvarez

MEK Meksika
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken, Fenerbahçe yönetimi bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, takımdan ayrılacak ilk isim üzerindeki belirsizlik sona erdi. Sezon başında Premier Lig ekibi West Ham United’dan kiralık olarak kadroya katılan ancak yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen ritmi yakalayamayan Edson Alvarez, sarı-lacivertli formaya veda etmeye hazırlanıyor...

FENERBAHÇE’DE İLK AYRILIK NETLEŞTİ: EDSON ALVAREZ YOLCU!

Fenerbahçe’de gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden hız kazanırken, takımdan ayrılacak ilk isim de belli oldu. Sarı-lacivertli yönetim, sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez ile yollarını ayırma kararı aldı. Beklentilerin altında kalan tecrübeli futbolcu için belirlenen opsiyon şartlarının kullanılmayacağı öğrenildi.

PERFORMANSI İSTİKRAR SAĞLAMADI!

Ayrılık kararının arkasındaki en temel nedenin, Alvarez’in sözleşmesinde yer alan 22 milyon euroluk ağır satın alma opsiyonu olduğu belirtiliyor. Bu sezon sakatlık problemleri nedeniyle istikrarlı bir görüntü çizemeyen ve sahada olduğu anlarda da beklenen etkiyi yaratamayan Alvarez, 17 maçta görev alırken sadece 1 asistlik katkı sağlayabildi. Sarı-lacivertli kurmaylar, yüksek maliyeti ve düşük verimi göz önüne alarak bu devasa yatırımın riskine girmeme noktasında birleşti.

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte West Ham United’a geri dönecek olan Edson Alvarez’in vedası, Fenerbahçe’nin orta saha rotasyonunda yeni bir transfer hamlesinin de habercisi oldu. Meksikalı oyuncudan boşalacak kontenjan ve bütçeyi daha verimli kullanmak isteyen yönetim, şimdiden alternatif isimler üzerine yoğunlaştı. Alvarez’in takımdan ayrılacak olmasıyla birlikte, sarı-lacivertlilerde yaz transfer döneminin oldukça hareketli geçeceği kesinleşmiş oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Wimbledon’da video ile inceleme dönemiWimbledon’da video ile inceleme dönemi
Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Çifte teklif masada...Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Çifte teklif masada...

Anahtar Kelimeler:
transfer Sadettin Saran son dakika fenerbahçe Edson Alvarez
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Katil zanlısı ünlü iş insanının oğlu çıktı! Her yerde aranıyor

Katil zanlısı ünlü iş insanının oğlu çıktı! Her yerde aranıyor

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Akaryakıta okkalı zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor

