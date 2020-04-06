Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için öne çıkan 4 isim

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğunu doldurmak istiyor. Çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı lacivertliler Erol Bulut ismi öne çıksa da bir çok farklı isim iddia ediliyor. İşte sarı lacivertlilerde öne çıkan dört isim...

ALANYASPOR EROL BULUT'U BIRAKMIYOR

Sarı-Lacivertliler henüz teklifte bulunmasa da Erol Bulut da önemli adaylardan biri. Ancak yönetimin, takımı bir an önce yeni teknik direktörün ellerine bırakmak istemesi, Bulut’un ihtimalini düşürüyor.

Alanyaspor’u, sezon devam ederken hocasını göndermeye ikna etmek hiç kolay değil. Buna rağmen Ali Koç, iyi ilişkisi içinde olduğu Başkan Hasan Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirip teklif yapabilir.

YALÇIN KOŞUKAVAK RAFA KALKTI

Fenerbahçe’nin resmi olarak doğruladığı tek isim, Altay’ın teknik patronu Yalçın Koşukavak’tı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, ligi bitirmeden takımını bırakmak istemeyince sezon sonu yeniden görüşmek üzere görüşmeler sonlandı.

Ancak yönetim daha sonra yaptığı araştırmalarda, Yalçın Koşukavak’ın Gaziantep dönemi başta olmak üzere oyuncularla yaşadığı sorunlar nedeniyle bu ismi şimdilik rafa kaldırdı.