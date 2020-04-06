Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için öne çıkan 4 isim

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğunu doldurmak istiyor. Çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı lacivertliler Erol Bulut ismi öne çıksa da bir çok farklı isim iddia ediliyor. İşte sarı lacivertlilerde öne çıkan dört isim...
Sarı-Lacivertliler henüz teklifte bulunmasa da Erol Bulut da önemli adaylardan biri. Ancak yönetimin, takımı bir an önce yeni teknik direktörün ellerine bırakmak istemesi, Bulut’un ihtimalini düşürüyor.
Alanyaspor’u, sezon devam ederken hocasını göndermeye ikna etmek hiç kolay değil. Buna rağmen Ali Koç, iyi ilişkisi içinde olduğu Başkan Hasan Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirip teklif yapabilir.
Fenerbahçe’nin resmi olarak doğruladığı tek isim, Altay’ın teknik patronu Yalçın Koşukavak’tı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, ligi bitirmeden takımını bırakmak istemeyince sezon sonu yeniden görüşmek üzere görüşmeler sonlandı.
Ancak yönetim daha sonra yaptığı araştırmalarda, Yalçın Koşukavak’ın Gaziantep dönemi başta olmak üzere oyuncularla yaşadığı sorunlar nedeniyle bu ismi şimdilik rafa kaldırdı.
İtalyan teknik adamın, “Türkiye’den teklif aldım” sözlerinin arkasından beklendiği gibi Sarı-Lacivertliler çıktı. Ancak Fenerbahçe’nin tekliften çok Di Francesco hakkında bilgi aldığı ve araştırma yaptığı öğrenildi.
50 yaşındaki çalıştırıcının bu sezonki Sampdoria macerası ligde 7 maçta alınan 6 yenilgiyle çok kısa sürmüştü. Bunun yanı sıra salgının da sürmesi, imzayı sürpriz hale getiriyor.
Altınordu’nun futbolcu yetiştirmede adeta uzman olan hocası Hüseyin Eroğlu’nun adı son dönemde iyice ön plana çıktı. Sarı- Lacivertliler halen resmi bir teklifte bulunmadı. Ancak İzmir ekibinin başarılı teknik adamı için girişimler hız kazandı.
Farklı kanallardan temaslar sürerken, Altınordu’ya resmi teklifin gitmesi de an meselesi. Hüseyin Eroğlu ise yaşanacak gelişmeleri bekliyor.
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