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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için öne çıkan 4 isim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.04.2020 10:42 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle futbolun durduğu şu günlerde Fenerbahçe teknik adam için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerin ismi bir çok teknik adamla anılıyor. İşte öne çıkan isimler...

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için öne çıkan 4 isim

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğunu doldurmak istiyor. Çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı lacivertliler Erol Bulut ismi öne çıksa da bir çok farklı isim iddia ediliyor. İşte sarı lacivertlilerde öne çıkan dört isim...

ALANYASPOR EROL BULUT'U BIRAKMIYOR

Sarı-Lacivertliler henüz teklifte bulunmasa da Erol Bulut da önemli adaylardan biri. Ancak yönetimin, takımı bir an önce yeni teknik direktörün ellerine bırakmak istemesi, Bulut’un ihtimalini düşürüyor.

Alanyaspor’u, sezon devam ederken hocasını göndermeye ikna etmek hiç kolay değil. Buna rağmen Ali Koç, iyi ilişkisi içinde olduğu Başkan Hasan Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirip teklif yapabilir.

YALÇIN KOŞUKAVAK RAFA KALKTI

Fenerbahçe’nin resmi olarak doğruladığı tek isim, Altay’ın teknik patronu Yalçın Koşukavak’tı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, ligi bitirmeden takımını bırakmak istemeyince sezon sonu yeniden görüşmek üzere görüşmeler sonlandı.

Ancak yönetim daha sonra yaptığı araştırmalarda, Yalçın Koşukavak’ın Gaziantep dönemi başta olmak üzere oyuncularla yaşadığı sorunlar nedeniyle bu ismi şimdilik rafa kaldırdı.

SÜRPRİZ İSİM Dİ FRANCESCO

İtalyan teknik adamın, “Türkiye’den teklif aldım” sözlerinin arkasından beklendiği gibi Sarı-Lacivertliler çıktı. Ancak Fenerbahçe’nin tekliften çok Di Francesco hakkında bilgi aldığı ve araştırma yaptığı öğrenildi.

50 yaşındaki çalıştırıcının bu sezonki Sampdoria macerası ligde 7 maçta alınan 6 yenilgiyle çok kısa sürmüştü. Bunun yanı sıra salgının da sürmesi, imzayı sürpriz hale getiriyor.

HÜSEYİN EROĞLU İÇİN RESMİ TEKLİF İDDİASI

Altınordu’nun futbolcu yetiştirmede adeta uzman olan hocası Hüseyin Eroğlu’nun adı son dönemde iyice ön plana çıktı. Sarı- Lacivertliler halen resmi bir teklifte bulunmadı. Ancak İzmir ekibinin başarılı teknik adamı için girişimler hız kazandı.

Farklı kanallardan temaslar sürerken, Altınordu’ya resmi teklifin gitmesi de an meselesi. Hüseyin Eroğlu ise yaşanacak gelişmeleri bekliyor.

Eroğlu'nun Altınordu ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe teknik direktör Yalçın Koşukavak Erol Bulut Hüseyin Eroğlu

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