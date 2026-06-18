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Fenerbahçe'de yılın kavuşması! Aykut Kocaman'ın yardımcısı Dirk Kuyt oluyor...

Yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıracak bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerde göreve gelmesine kesin gözüyle bakılan Aykut Kocaman'ın teknik ekibinde, camianın efsane isimlerinden Dirk Kuyt'ın da yer alacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de yılın kavuşması! Aykut Kocaman'ın yardımcısı Dirk Kuyt oluyor...
Emre Şen

Olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım yönetimindeki Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktörlük görevi için camianın yakından tanıdığı deneyimli çalıştırıcı Aykut Kocaman ile büyük ölçüde anlaşmaya varan sarı-lacivertlilerde, asıl sürpriz kurulacak olan teknik ekipte yaşanacak.

DİRK KUYT YUVAYA DÖNÜYOR

Futbolculuk kariyerinde gösterdiği savaşçı ruh, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve kritik golleriyle Fenerbahçe taraftarının adeta sevgilisi haline gelen Dirk Kuyt, Kadıköy'e antrenör olarak dönmeye hazırlanıyor. Gelen son bilgilere göre; yeni dönemde Aykut Kocaman'ın en büyük yardımcısı Hollandalı efsane olacak.

BAŞKANLA GÖRÜŞTÜ, EŞYALARINI TOPLUYOR

Çarpıcı iddianın detaylarında, sürecin çoktan resmiyet kazanma aşamasına geldiği belirtiliyor. Seçim öncesinde İstanbul'a gelerek kulüp binasında Başkan Aziz Yıldırım ile özel bir görüşme gerçekleştiren Dirk Kuyt'ın, taraflar arasındaki projeyi kabul ederek her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

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fenerbahçe
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