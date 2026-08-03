Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi tamamlandı. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yoluna devam etmeleri halinde karşılaşacağı rakipler belli olurken, iki temsilcimizin de Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalma mücadelesi şekillendi.

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ FERENCVAROS VEYA GORNİK ZABRZE

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, play-off turunda Ferencvaros-Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ DE BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi sonrası Beşiktaş'ın muhtemel rakibi de belli oldu. Siyah-beyazlılar, 3. eleme turunda Hradec Kralove engelini aşması durumunda Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek.

İKİ TEMSİLCİ İÇİN DE HEDEF AVRUPA LİGİ

Trabzonspor ve Beşiktaş, eleme turlarını geçerek Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Bordo-mavililerin rakibi Ferencvaros-Gornik Zabrze eşleşmesinin galibi olurken, Beşiktaş'ın karşılaşacağı takım ise Hradec Kralove engelinin ardından kesinleşecek.