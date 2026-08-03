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İlker Ayrık'tan üzen haber: Kaza geçirdi, gösteriler ertelendi

İlker Ayrık'tan hayranlarını üzen haber geldi. Geçirdiği talihsiz kazada üç kaburgası zarar gören ünlü oyuncu ve sunucu, iyileşmeye çalışırken bir de zatürre olduğunu açıkladı. Sağlık sorunları nedeniyle ağustos ayındaki gösterilerini erteledi.

İlker Ayrık'tan üzen haber: Kaza geçirdi, gösteriler ertelendi

Başarılı sunucu ve oyuncu İlker Ayrık son dönemde sık sık Beykoz'un İshaklı Köyü'nde doğayla iç içe geçirdiği hayatla gündeme geliyordu. İlker Ayrık'tan üzen haber geldi.

Ünlü sunucunun gösterileri tek tek iptal edildi. İlker Ayrık kaza geçirdiğini açıklayarak sağlık durumuna dair detaylı bilgi verdi.

İlker Ayrık tan üzen haber: Kaza geçirdi, gösteriler ertelendi 1

İLKER AYRIK'A NE OLDU?

İlker Ayrık paylaşımında şunları yazdı:

"23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastım, kaydım, düştüm. Evet, yaptım bunu... Üç kaburgamdan ikisi çatlamış, biri de kırılmış. 'Kendimi toparlar, gösterilere yetişirim' diye düşünürken üstüne bir de zatürre oldum. Meğer kaburga da öyle kolay toparlanmıyormuş. Kendi kendime havaya girmişim. Neyse...

Bu sebeple 8 Ağustos Bodrum, 12 Ağustos İstanbul ve 13 Ağustos Antalya gösterilerimizi ertelemek zorunda kaldık. Sizlerden biraz müsaade istiyorum. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim."

İlker Ayrık tan üzen haber: Kaza geçirdi, gösteriler ertelendi 2

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Anahtar Kelimeler:
İlker Ayrık
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