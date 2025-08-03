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Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu üyesi Hakan Safi Kerem Aktürkoğlu için anlaşma sağladı! Kerem için Portekiz'e gidiliyor...

Fenerbahçe’de transferin bir numaralı gündemi Kerem Aktürkoğlu. Yıldız oyuncu için Benfica ile görüşmelerde bulunan sarı lacivertliler anlaşma sağladı. Bu gece Portekiz'e gidecek olan Yönetim Kurulu üyesi Hakan Safi oyuncuyu sarı lacivertli formayla getirmek istiyor.

Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu üyesi Hakan Safi Kerem Aktürkoğlu için anlaşma sağladı! Kerem için Portekiz'e gidiliyor...
Burak Kavuncu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe kanat transferi için düğmeye resmen bastı. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgilenen sarı lacivertliler geçtiğimiz günlerde oyuncunun durumunu sormuştu. Portekiz ekibi Benfica’dan ayrılmaya oldukça sıcak olan mili futbolcu için Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı iddia edildi.

İLLE DE KANAT!

Fenerbahçe de Yönetim Kurulu üyesi Hakan Safi Kerem Aktürkoğlu için anlaşma sağladı! Kerem için Portekiz e gidiliyor... 1

Teknik direktör Jose Mourinho’nun sol kanat bölgesine hızlı, çalıma yatkın ve rakiplerini kolayca ekarte edebilen profilinde bir oyuncu istemesi üzerine yönetim de Kerem Aktürkoğlu için nabız yokladı. Kadrosunda yerli oyuncu sayısını arttırmak isteyen Mourinho’nun oyuncuya cok sıcak olduğu bildirildi.

ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe de Yönetim Kurulu üyesi Hakan Safi Kerem Aktürkoğlu için anlaşma sağladı! Kerem için Portekiz e gidiliyor... 2

Sercan Hamzaoğlu'nun özel haberine göre, Benfica ile Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için anlaşma sağladı. Transferin çok kısa süre içerisinde biteceği bildirildi.

ORKUN KÖKÇÜ’YÜ ÖRNEK VERDİ!

Fenerbahçe de Yönetim Kurulu üyesi Hakan Safi Kerem Aktürkoğlu için anlaşma sağladı! Kerem için Portekiz e gidiliyor... 3

Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu’nun, yakın zamanda Beşiktaş’a transfer olan eski takım arkadaşı Orkun Kökçü’yü örnek vererek ben de yıllık 5 milyon euro istiyorum dediği iddia edilirken, Fenerbahçe’nin maaş beklentisini biraz düşürmesini istediği bildirildi. İki tarafın ortak bir noktada buluşmaya yakın olduğu öğrenildi.

GALATASARAY DETAYI

Fenerbahçe de Yönetim Kurulu üyesi Hakan Safi Kerem Aktürkoğlu için anlaşma sağladı! Kerem için Portekiz e gidiliyor... 4

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi için yaptığı resmi KAP açıklamasında, transferin 12 milyon euro bedelle bittiğini ve oyuncunun gelecekteki satışından da yüzde 10 pay alacağını açıklamıştı. Buna göre sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmesi durumunda kazanç elde edeceği öğrenildi.

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